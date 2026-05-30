El PP aumenta la presión sobre el PNV y dice que el Congreso está lleno "de chorizos socialistas"

El Partido Popular mantiene la presión sobre el PNV para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa. El secretario general del PP, Miguel Tellado, insistió este sábado en Bilbao en pedir a la formación jeltzale que apoye una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras afirmar que el Congreso de los Diputados se ha convertido en "una gran caldera llena de chorizos socialistas que no han parado de robar desde el año 2018".

Tellado intervino en un mitin junto al presidente del PP vasco, Javier De Andrés; la secretaria general del PP vasco y portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, y la presidenta del PP de Vizcaya, Amaya Fernández. El dirigente popular denunció que no hay un día en el que no se produzca una detención o una nueva imputación que no comprometa a alguien del PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que advirtió al PNV que a día de hoy "o se está con Sánchez y se sostiene a la mafia en el poder, o se apoya un cambio de gobierno en España".

Los cinco diputados jetzales "fueron decisivos para la investidura" de Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy y por ello el Partido Popular mantiene desde hace semanas una enorme presión sobre el partido de Aitor Esteban, a quien Tellado se ha dirigido este sábado directamente: "Los políticos no somos tertulianos ni comentaristas de la actualidad. Estamos para tomar decisiones".

Y emplazó al PNV y al resto de formaciones que permitieron la llegada del PSOE al Gobierno en 2018 que afronten el "dilema" de escoger "estar con Pedro Sánchez o estar con la democracia". "Vaya papelón", aseguró, el de "los señores de Sumar, los de Esquerra Republicana, los de Junts".

Tellado aseguró que ahora "está aflorando" todo lo que han hecho los dirigentes del PSOE "a lo largo de los últimos ocho años", que lleva el partido en el poder. "Todo lo que han saqueado", ha insistido, antes de enumerar que hay 11 causas abiertas contra el Partido Socialista y cerca de 80 imputados y procesados, entre ellos familiares del propio Sánchez.

No dejó pasar la ocasión de referirse al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "el gran referente espiritual del Partido Socialista" y "líder espiritual del sanchismo", que también está siendo investigado, "nada más y nada menos que por blanqueo de capitales". Y también se refirió a la personación de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE en Madrid en el marco de la investigación por el 'caso Leire'.

"El miércoles conocíamos la verdadera dimensión de esa cloaca que el PSOE montó contra los jueces, contra los fiscales, en definitiva, contra el Estado de derecho. La guerra sucia del Partido Socialista contra quienes investigan los escándalos que rodean a Pedro Sánchez", añadió. Tellado y el PP insisten en poner el foco en el presidente del Gobierno y sostienen que todas estas causas judiciales abiertas "son, en realidad, distintas piezas de una macrocausa" y que quien está detrás de ella y la lidera es Pedro Sánchez. "Toda la mafia tiene su capo y todo capo tiene su alias y el de Sánchez era 'el número uno'", insistió.