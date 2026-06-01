Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brutal agresiónHuelga educativaEntradas 'play-off'Cae por un terraplénAgresión sexual a menorLidl
instagramlinkedin

Caso David Sánchez

La Audiencia de Badajoz considera prescrito uno de los cargos contra David Sánchez y no enjuiciará a Gallardo por la contratación de Luis Carrero

El resto de nulidades planteadas por la defensas se han desestimado

Vídeo | La Audiencia de Badajoz considera prescrito uno de los cargos contra David Sánchez y no enjuciará a Gallardo por la contratación de Luis Carrero

Vídeo | La Audiencia de Badajoz considera prescrito uno de los cargos contra David Sánchez y no enjuciará a Gallardo por la contratación de Luis Carrero

Jesús G. Hinchado

Belén Castaño Chaparro

David Sánchez no será juzgado por el delito de aceptación de nombramiento ilegal. La Audiencia de Badajoz ha estimado la solicitud que su defensa planteó en el turno de cuestiones previas y considera prescrito este cargo.

El tribunal tampoco enjuiciará a Miguel Ángel Gallardo por la contratación de Luis Carrero, amigo del hermano del presidente y exasesor de Moncloa, al considerar, tal como defendió su abogado, que esta acusación fue "sorpresiva" y ni se le informó ni fue oído en instrucción por este cargo.

El resto de nulidades planteadas por las defensas se han desestimado.

Galería | Las imágenes de la segunda jornada del juicio por el caso David Sánchez

Galería | Las imágenes de la segunda jornada del juicio por el caso David Sánchez

Ver galería

Galería | Las imágenes de la segunda jornada del juicio por el caso David Sánchez / Jesús G. Hinchado

El resto de imputaciones contra David Sánchez y Gallardo, así como el resto de los investigados, se mantienen y el juicio continúa con las declaraciones de los testigos.

Noticias relacionadas

El primero, que ya está declarando, es Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil cuando se creó la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, que después se adjudicó al hermano del presidente del Gobierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
  2. Final: Desolación en el Ciutat: el Amics no logra el soñado ascenso y sube el Albacete (66-68)
  3. Una menor agrede a su madre en plena Avenida Rey Don Jaime de Castellón
  4. Última hora sobre Jordi Ortiz, piloto herido en el Rallye de la Cerámica: “Estamos en contacto permanente con la familia”
  5. Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
  6. La única playa de Castellón que lleva 40 años entre las mejores de España: cuatro décadas con bandera azul
  7. Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
  8. Estado actual de Jordi Ortiz, piloto superviviente del accidente en el que falleció su hermano Samuel en el Rallye de la Cerámica

La Audiencia de Badajoz considera prescrito uno de los cargos contra David Sánchez y no enjuiciará a Gallardo por la contratación de Luis Carrero

La Audiencia de Badajoz considera prescrito uno de los cargos contra David Sánchez y no enjuiciará a Gallardo por la contratación de Luis Carrero

Teamfight Tactics cumple 7 años y lo celebra con regalos y el regreso de Fiesta de Pingu

Teamfight Tactics cumple 7 años y lo celebra con regalos y el regreso de Fiesta de Pingu

Galería | Las imágenes de la segunda jornada del juicio por el caso David Sánchez

Galería | Las imágenes de la segunda jornada del juicio por el caso David Sánchez

¿Y si el cáncer no fuera una batalla? 'Cuidado con las palabras', la iniciativa que invita a reflexionar sobre cómo hablamos de la enfermedad

¿Y si el cáncer no fuera una batalla? 'Cuidado con las palabras', la iniciativa que invita a reflexionar sobre cómo hablamos de la enfermedad

Cómo detectar un bulo antes de compartirlo: las señales que más delatan una noticia falsa

Cómo detectar un bulo antes de compartirlo: las señales que más delatan una noticia falsa

Vídeo: Protesta de los trabajadores de comedores escolares en Castellón

Manifestación comedores escolares en Castellón

Manifestación comedores escolares en Castellón
Tracking Pixel Contents