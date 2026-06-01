Mónaco y España: 150 años de diplomacia y amistad de las dos familias reales

La imagen tiene algo de reencuentro entre parientes lejanos... que se llevan bien. Felipe VI ha recibido este lunes en el Palacio de la Zarzuela al príncipe Alberto de Mónaco, que realiza una visita de apenas un día a España para conmemorar los 150 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Más allá de la agenda oficial, el encuentro vuelve a poner el foco sobre una relación singular, construida no solo desde la diplomacia, sino también desde los vínculos familiares entre los Grimaldi y los Borbones.

La historia tiene uno de sus símbolos más elocuentes en la reina Victoria Eugenia, bisabuela paterna de Felipe VI. La soberana española fue madrina de bautismo de su nieto, el entonces príncipe Felipe, pero también del heredero monegasco, Alberto II. ¿De dónde viene esa relación? Décadas antes, Victoria Eugenia había estrechado una profunda amistad con la princesa Grace de Mónaco, madre de Alberto. Cuando la actriz estadounidense llegó al Principado convertida en princesa, parte de la realeza europea observó con recelo a aquella estrella de Hollywood. La reina española, sin embargo, le brindó apoyo y cercanía. Grace nunca olvidó aquel gesto y la relación entre ambas mujeres terminó por crear un vínculo especial entre las dos familias.

Entrevista con Sánchez

Con ese trasfondo histórico, Felipe VI y Alberto II han compartido este lunes una reunión y un almuerzo de trabajo en Zarzuela. El príncipe monegasco continuará después su agenda en el Palacio de la Moncloa, donde será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La jornada culminará por la tarde con un acto de marcado carácter cultural. Los Reyes y los príncipes de Mónaco visitarán conjuntamente las exposiciones organizadas con motivo del 150º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados en el Real Jardín Botánico de Madrid. Será entonces cuando se incorporen la reina Letizia y la princesa Charlene.

Porque, aunque el aniversario conmemora oficialmente la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco, los lazos entre ambos países hunden sus raíces en varios siglos de historia compartida. Una historia hecha de alianzas, afinidades personales y una amistad entre casas reales que ha sobrevivido al paso del tiempo y a los cambios de época.

Noticias relacionadas

Las relaciones entre ambos países empezó en 1876, cuando Alfonso XIII autorizó la creación de una legación del Principado de Mónaco en Madrid. Respecto a la Unión Europea, el Principado disfruta de un estatus especial de tercer país gracias al cual, sin formar parte políticamente de la Unión, está integrado en su territorio aduanero y es país de paso autorizado en el espacio Schengen.