Año en el Ejército del Aire
La princesa Leonor hace sus primeros saltos en paracaídas (incluido uno de noche)
La Casa del Rey distribuye imágenes de la heredera al trono en esta nueva capacitación que ha adquirido en el último año de formación militar
La princesa Leonor ha sumado una nueva experiencia en su formación en el Ejército del Aire. La heredera al trono ha completado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, ubicada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), donde ha realizado sus primeros saltos en paracaídas, incluido uno nocturno.
La Casa del Rey ha difundido este martes fotografías y vídeos de la instrucción y de los ejercicios llevados a cabo por Leonor durante el pasado mes de mayo, en una fecha sin especificar, dentro de la formación complementaria que desarrolla este curso en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier, donde este julio acabará los tres años de estudios militares. Las imágenes muestran a la princesa equipada con el material de salto y participando en las distintas fases de preparación previas a lanzarse desde la aeronave, un CASA C-212 Aviocar. Los saltos se suelen hacer desde unos 400 metros de altura.
Leonor ha realizado este curso junto a cerca de medio centenar de compañeros de la AGA. La capacitación obtenida le permite efectuar saltos paracaidistas en modo automático, el sistema utilizado en la formación básica de los militares que se incorporan a unidades con capacidad paracaidista. Se trata de una instrucción que también reciben efectivos del Ejército del Aire y del Espacio, del Ejército de Tierra, de la Armada y de la Guardia Civil.
Entre las imágenes distribuidas destaca especialmente la del salto que ha hecho de noche, una de las prácticas más llamativas del curso. En esa jornada, según explican en la Zarzuela, ella lideró la patrulla de salto, al salir la primera de la aeronave.
Con la finalización del curso, la princesa recibió, junto al resto de sus compañeros, el diploma acreditativo y el distintivo de Cazador Paracaidista. Un reconocimiento que se incorpora a una trayectoria formativa marcada por el paso por los tres ejércitos. Tras completar su etapa en la Academia General Militar de Zaragoza y embarcarse posteriormente en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, Leonor afronta ahora la recta final de su formación castrense en el Ejército del Aire, donde acabará en julio.
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