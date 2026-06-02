El promotor de Les Naus de Alicante acordó que la cooperativa también le pagara más de un millón por captar socios cuando había lista de espera

Los 3,4 millones más IVA que el promotor del residencial Les Naus pactó cobrar por la gestión de la cooperativa y la adjudicación de uno de los siete áticos con que cuenta la urbanización (sin contar los cinco reservados por ley a casas adaptadas) no ha sido el único provecho que ha sacado Francisco Ordiñana de esta promoción de viviendas protegidas de La Condomina.

Además del contrato que el promotor firmó en nombre de su mercantil Fraorgi para tomar las riendas de la cooperativa, existe otro más suscrito con la sociedad, Iuvenale Somnia, de la que Ordiñana también es administrador único y cuyas funciones en este caso son la captación de socios y la comercialización de los 140 pisos.

Al igual que en el caso de Fraorgi, el acuerdo lleva la rúbrica de Ordiñana por un lado, y las de los cargos directivos de la cooperativa (el presidente, Luis Alberto Meler; la vicepresidenta, Vanesa Quero; y la secretaria, Trinidad Box) por el otro. Todo ellos coinciden también con el promotor en contar con áticos en el residencial.

El contrato está firmado el 11 de diciembre de 2021 precisando que la cooperativa, cuya gestión está en manos de Ordiñana, “faculta y autoriza expresamente” a la Iuvenale, de la que el promotor es también el administrador único, “para que complete con el número de socios necesarios inicialmente, así como la sustitución de las bajas que se produzcan durante el desarrollo de la promoción y hasta la entrega de esta”.

Dinero y plazos

La remuneración por estos servicios se fija en esa fecha (diciembre de 2021) en 1.050.000 más IVA estableciéndose los pagos en dos plazos: 105.000 euros más IVA una vez que se obtenga la licencia de obras y se haya firmado el préstamo promotor, y los 945.000 euros más IVA restantes, cuando se haya otorgado el 90% de las escrituras de adjudicación.

Siguiendo la misma operativa que en el contrato con Fraorgi, que también se firmó en diciembre de 2021 y se actualizó en mayo de 2023 incrementado los honorarios iniciales en 300.000 euros una vez fijados los costes totales del residencial en 32.615.000 euros, también se produce una revisión al alza en el caso de la comercializadora.

El 11 de julio de 2023, el promotor y los mismos cargos de la cooperativa firman un anexo con nuevas estipulaciones en las que se recoge un incremento de los emolumentos en 100.000 euros. De ese 1.150.000 más IVA, en el primer plazo se pagarán 112.500 euros y en el último 1.012.500 euros dejando un “pago extra final” de 25.000 euros a expensas de que “existiera un remanente en el saldo final de la promoción”.

“Para llenar diez promociones”

La contratación de la comercializadora para captar socios y vender las viviendas de Les Naus resulta cuando menos chocante a la vista de las declaraciones que el propio Ordiñana realizó horas después de que este medio desvelara las polémicas adjudicaciones con la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos y un sobrino de la ahora ex directora general y jefa de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, y el arquitecto municipal Francisco Nieto entre otros agraciados con casas en el residencial. Un listado al que después se han ido sumando otros nombres algunos de los cuales también figuran, como estos y el propio Ordiñana, como investigados en el proceso que instruye una jueza de Alicante. Situación procesal que comparten con una decena de adjudicatarios. Nueve de ellos están citados este viernes para comparecer ante la magistrada.

El promotor habló entonces de una lista de espera de 2.000 personas (para las 140 viviendas de Les Naus que inicialmente eran 134) y aseguró que la captación y selección de socios comenzó años antes de que la promoción fuese una realidad y que la demanda era muy superior a la oferta: “Nos daba para llenar esta y diez promociones más”, dijo gráficamente.

Ordiñana situó el arranque de la cooperativa “en 2018, mes arriba o mes abajo, cuando en junio o julio se publicó que iba a salir a concurso la parcela”. Aseguró que en ese momento estaba ejecutando en el PAU 5 240 viviendas en otro residencial y que decidieron prepararse para concurrir porque tenían una “lista de espera brutal". "En agosto del 18 teníamos una lista de espera tremenda. En septiembre nos presentamos y la gente estaba apuntada en caso de que nos la concedieran”, añadió.

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Sobre cómo se difundió el proyecto inmobiliario, sostuvo que la demanda previa les permitió prescindir de anuncios: “En situación normal hubiéramos puesto un anuncio de promoción en Idealista. Enviamos un correo a los socios de la cooperativa y a los de la lista de espera por si les interesaba para ellos o amigos y familiares. Se corrió el boca a boca”. Un escenario en el que no parece que fueran muy necesarios los trabajos de una comercializadora con un caché de 1.150.000 euros más IVA.