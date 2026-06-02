Caso Leire
El PSOE reconoce al juez que pagó 45.000 euros a Leire Díez entre 2015 y 2017 como periodista del PSOE de Cantabria
La información fue entregada al juez Zamarriego, que investiga el denominado 'caso Leire' dos semanas antes de la entrada en Ferraz por orden de la Audiencia Nacional
La investigación que desde el verano del pasado año realiza el juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego en torno a la actividad de la exmilitante socialista Leire Díez ha revelado que el propio PSOE reconoce pagos a esta mujer desde septiembre 2015, concretamente 44.859 euros que le fueron abonados desde dicha fecha y hasta el mismo mes de 2017 "como Asesora Técnica en Comunicación, en calidad de trabajadora autónoma dependiente, para el PSOE de Cantabria".
Así lo señala en un escrito el abogado del PSOE personado en dicho procedimiento, que aún instruye el titular de la plaza número 9 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid y cuyo contenido coincide en algunos aspectos con las pesquisas realizadas en el marco del caso Sepi por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que fue quien ordenó la entrada en la sede nacional del PSOE la semana pasada. La información fue aportada el pasado 14 de mayo, apenas dos semanas antes de la citada operación judicial, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
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