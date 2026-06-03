La UCO señala a Gallardo como promotor de la plaza de David Sánchez
La creación del puesto, asegura, no nace en el área de Cultura, sino en un nivel "superior" con una capacidad política
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Redacción
La UCO ha apuntado a Gallardo como promotor de la plaza de David Sánchez. En declaraciones durante la tercera sesión del juicio al hermano de Pedro Sánchez este miércoles, la UCO ha señalado que consideraban que este cargo de puesto directivo "no nace en área de Cultura", sino del área de Recursos Humanos, pero entienden que se trata de un área "transversal".
Por tanto, este "motor" para la creación del puesto, aseguran, debe estar en un nivel "superior" con una capacidad política. "El único que hemos visto relacionado de una manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo", ha aseverado.
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