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Corrupción en el PSOE

Feijóo eleva el tono tras conocerse parte del sumario de la trama en el PSOE: "Quienes pidieron el poder para un Gobierno limpio lo usaron para montar una organización criminal"

El Partido Popular considera que la defensa política del Ejecutivo es imposible tras los últimos informes de la UCO sobre la trama de Leire Díez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. / María José López - Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El líder del Partido Popular (PP) volvió a elevar el tono este miércoles tras conocerse parte del sumario sobre el caso de Leire Díez y un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Sobre la conocida como 'fontanera' de Ferraz, la unidad de élite de la Benemérita sostiene que se trató de una trama que buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno o a su presidente".

En un mensaje en las redes sociales donde adjuntó una muestra de la infinidad de titulares que están generando esas nuevas revelaciones, Feijóo sentenció, en alusión a la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy de la que esta semana se han cumplido ocho años: "Quienes pidieron el poder para un Gobierno limpio lo usaron para montar una organización criminal".

El líder de la oposición, además, lamenta el hecho de que "cada revelación es más vergonzante que la anterior" y concluye: "La defensa judicial de este Gobierno va a ser ciertamente difícil, pero su defensa política ya es imposible".

Ofensiva parlamentaria

Poco antes de que trascendiera parcialmente el sumario del caso que llevó la semana pasada al registro durante casi una jornada entera de la sede socialista en la calle Ferraz de Madrid por parte de agentes de la UCO, así como del domicilio de Cerdán y otros de los implicados, como el empresario Javier Pérez Dolset o el histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías, el PP ya había registrado en el Senado (donde los conservadores gozan de mayoría absoluta esta legislatura) un nuevo listado de comparecientes para la comisión de investigación que se abrió sobre el 'caso Koldo' pero que progresivamente ha ido incorporando todos los escándalos que salpican al PSOE.

En ese listado aparece por primera vez el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, quien siendo el número dos del jefe de gabinete de Sánchez, el hoy ministro Óscar López, acudió a reunirse con Leire Díaz durante los días en que el presidente del Gobierno meditó su continuidad en el cargo después de la célebre carta a la ciudadanía que publicó tras conocerse la investigación judicial a su mujer, Begoña Gómez, que aún sigue en curso. Además, los populares vuelven a citar a la propia Leire Díez y al presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, para que explique lo que el PP considera "sospechas" sobre la financiación de su campaña, en las elecciones autonómicas celebradas en 2024 en Catalunya.

Noticias relacionadas

El PP también vuelve a llamar a la Cámara Alta a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, imputada ahora por el juez Pedraz y defendida los últimos días por Pedro Sánchez, y por primera vez al ex director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, al que el juez Pedraz cita en varios pasajes de su auto pero sin imputarle, por su asistencia a alguna de las reuniones de la trama.

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