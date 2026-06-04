Tras el informe de la UCO
La directora de la Guardia Civil rechazó readmitir un agente sancionado como le pidió Leire Díez
Mercedes González admite tres reuniones con la exmilitante socialista, dos de ellas sin relación con asuntos del cuerpo
EFE
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha admitido tres reuniones con la exmilitante de PSOE Leire Díez, dos de ellas sin relación con asuntos del cuerpo y una tercera en la que esta le pidió la readmisión de comandante Rubén Villalba, implicado en un caso judicial, a lo que la máxima autoridad del instituto armado se negó.
En un comunicado difundido esta noche y ante los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) en la pieza del caso Leire que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que recogían tres reuniones entre ambas, la Guardia Civil señala que tras ese encuentro no volvió a haber contacto alguno entre ellas.
"La directora general de la Guardia Civil afirma que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil, institución para la que trabaja día a día, a la que respeta y admira, subraya el comunicado.
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