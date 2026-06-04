Hazteoir lanza 'barro' a Zapatero, Pedro Sánchez y a su hermano en Badajoz: "No es fango. Es corrupción"

Una decena de miembros de la organización Hazteoir realiza en la mañana de este jueves una "acción visual" frente a la Audiencia Provincial de Badajoz donde se juzga a 11 personas por la presunta contratación irregular de David Sánchez en la diputación pacense.

La acción ha comenzado pasadas las 9.00 horas coincidiendo con la llegada de los procesados en esta causa judicial. La mencionada organización ha preparado 'barro' para lanzarlo bajo el lema 'No es fango. Es corrupción'.

La sesión de este jueves, la quinta del juicio, es una de las más destacadas de todo el proceso, ya que durante esta jornada se tomará declaración a todos los investigados en este caso.

Agua, maicena y cacao

En torno a las 8.45, los miembros de Hazteoir han llegado al espacio habilitado para concentrarse en la avenida de Colón. Tras instalar una pancarta, una representación de la organización ha preparado la mezcla realizada a base de agua, maicena y cacao en polvo.

La iniciativa y la expectación de la jornada ha provocado un aumento del despliegue de seguridad con un refuerzo de la presencia policial en el perímetro de la Audiencia.

Zapatero, Pedro Sánchez y su hermano, 'embarrados'

Pasadas las 9.05 han comenzado a lanzar el 'barro' a una pancarta en la que aparecen las caras de José Luis Rodríguez, Pedro Sánchez y su hermano, David Sánchez.

Algunos ciudadanos se han sumado a esta acción visual de HazteOir. Uno de ellos ha sido David Rodríguez que llegaba para reclamar justicia: "Tengo una empresa en Badajoz está la cosa fatal por culpa de esta gente. No dejan de multarnos y de hacernos inspecciones", decía tras vaciar un cubo de 'barro' sobre la pancarta. "No soy de ningún partido político", aclaraba, pero acudía porque "la situación es intolerable".

Además de él, otros pacenses también se han parado junto a este espacio acotado para mostrar su apoyo a esta protesta. María José Fernández ha acudido porque se siente "harta" por el clima político y, en concreto, por una situación personal que vive desde hace más de tres años.

"Estamos cansados"

"Mis padres tienen un chalet entre Gévora y Valdebótoa y en 2022 de tantas lluvias soltaron la presa sin avisar porque no limpian -los ríos- y nos provocaron inundaciones", ha relatado. Se aprobaron ayudas para paliar estos daños y esta vecina los sigue esperando: "No nos pagan ni un duro por más que se le ha reclamado", lamenta.

"Estamos cansados porque siguen provocando daños y no nos dan ni un duro", afirma refiriéndose a la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadiana.

"En Extremadura hacemos los tontos"

Otra de las pacenses que ha lanzado barro a la pancarta ha sido Pilar Moreno Polo que llegaba "muy cansada" por la situación política del país. Así, ha afeado la contratación de David Sánchez en la diputación: "Nos mandan al hermano. Vete a Extremadura y en Extremadura hacemos los tontos y nos lo tragamos todos", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que mientras el hermano del presidente del Gobierno llegaba a Badajoz "nuestros hijos se tienen que ir a Cataluña a trabajar". A su juicio, la situación jurídica del entorno de Pedro Sánchez y del PSOE a nivel nacional "pasa de castaño a oscuro".

Pese a su opinión y postura cree saber la resolución de esta causa judicial: "Verás como no pasa nada".

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Estos han sido algunos de los vecinos que han participado en la "acción visual" organizada por HazteOir a las puertas de la Audiencia.