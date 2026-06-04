La UCO registra la empresa vasca Tubos Reunidos en busca de pruebas de desvío de ayudas públicas

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están llevando a cabo una operación de entrada y registro en una sede de la metalúrgica Tubos Reunidos en Bilbao, confirman a este diario fuentes del Instituto Armado.

El registro está avalado por un encargo del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y se integra entre las labores de una parte secreta de la instrucción judicial del caso Leire.

Los investigadores buscan elementos para confirmar desvíos millonarios de fondos procedentes de ayudas públicas canalizadas por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), desvío que se habría realizado bajo la supuesta dirección de Santos Cerdán siendo secretario de organización del PSOE, y con intervención de su socio vasco-y también procesado en el caso- Anxon Alonso.

Cobrar por ayudar

La empresa que está siendo objeto de esta investigación está en concurso de acreedores, si bien mantiene parte de su actividad. Su sede principal está en Vitoria.

Tubos Reunidos fue objeto de una operación financiera de rescate aprobada por la SEPI siendo su presidente Vicente Fernández. La firma recibió 113 millones de euros y, según sospecha la UCO, con mediación de la trama de supuestas influencias y mordidas de Santos Cerdán.

Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora en torno a Tubos Reunidos, recogidas en el sumario del caso, sitúan a Leire Díez como canalizadora de la petición de ayuda pública de Tubos Reunidos, incluso montando una reunión en la sede federal del PSOE con Santos Cerdán y directivos de la empresa, afectada por una situación de insolvencia.

También citan a Vicente Fernández como supuesto perceptor de una comisión después de que la firma obtuviera la ayuda pública y una mejora posterior en las condiciones de devolución del préstamo.

La noticia será ampliada.