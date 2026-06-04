Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbe en CastellóLluvia en CastellónApertura AquaramaCalor autobús CastellóFuncionario de la Seguridad SocialLuis Enrique
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Trama del PSOE, en directo | Última hora del juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y la declaración de testigos

El ex jefe de la UCO admitió presiones de sus superiores para no ser "proactivos" en el caso contra el hermano de Sánchez

David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. / Pool

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, declara este jueves, 4 de junio, como investigado ante el tribunal que juzga su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Junto a David Sánchez, declarará este jueves el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve investigados, todos ellos responsables de las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la institución provincial cuando se creó la plaza.

Noticias relacionadas

Aquí un minuto a minuto de lo que sucede en la sala de vistas:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents