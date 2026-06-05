Anticorrupción pide que declare como testigo Cristina Narbona en el caso de Leire Díez tras desvelarse sus mensajes con la 'fontanera' del PSOE

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional mueve ficha tras el levantamiento de sumario del caso de Leire Díez y pide que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declare como testigo en la causa que dirige Santiago Pedraz después de conocerse los mensajes que la diputada socialista intercambió con Díez, imputada en la trama, por la que desvelaba conocer las maniobras de la trama para desactivar procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno.

El informe de la UCO conocido tras el levantamiento del secreto de sumario recogía una serie de mensajes entre ambas el 24 de abril de 2024, el mismo día en que Pedro Sánchez publicó su carta a la ciudadanía y comenzó un periodo de cinco días de reflexión tras la primera imputación de su mujer, Begoña Gómez. En esos informes, Díez le habló a Narbona de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". A esto, Narbona se daba por enterada del asunto y señalaba que "se lo habías contado a Santos el otro día".

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