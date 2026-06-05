Bolaños aísla a Sánchez del caso Leire Díez: “No hay nada en el sumario que acredite que conocía nada”

El Gobierno está encapsulando la supuesta trama del PSOE para interferir en causas judiciales contra el partido en la exmilitante Leire Díez y el ex secretario de Organización, Santos Cerdán. “Personas concretas” que además “ya no están en el partido”, ha apuntado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para defender que sus actuaciones “no pueden opacar la labor del Gobierno”. Mucho menos, según ha recalcado este viernes en una entrevista en Cope, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El titular de Justicia se ha apoyado en el sumario para concluir que en ningún momento aporta indicios que acrediten cualquier conocimiento de la trama por parte del jefe del Ejecutivo. “No hay nada que acredite que conocía nada”, ha asegurado apoyándose en el sumario. “Absolutamente nada que lleve a pensar que el presidente del Gobierno conocía nada”, ha enfatizado.

En el Ejecutivo tratan de rebajar también el efecto de la trama por no haber conseguido sus objetivos, puesto que las personas presuntamente extorsionadas habrían seguido haciendo su trabajo con profesionalidad. “Aquí las instituciones han sido un dique” y habrían “funcionado”, ha apuntado para contrastar esta trama con el caso Kitchen vinculado al PP. Por todo ello, ha trasladado “tranquilidad” al recalcar que vivimos “en un Estado de Derecho que funciona”.

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sin embargo, sostiene en un informe que el contenido de los mensajes y audios interceptados a la supuesta organización criminal evidencia que el presidente del Gobierno y líder de los socialistas conocía la actuación de Leire Díez. "En este caso y en palabras de Leire Díez, lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando", dice de forma literal el documento policial.