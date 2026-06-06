Leire Díez apostó una comida con la directora de la Guardia Civil a que los mensajes entre Ábalos y Sánchez los había filtrado la UCO: "Tu amiga te debe más que una comida"

El levantamiento del secreto de sumario del caso Leire Díez evidencia la estrecha relación que guardaba con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, con quien la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) da por acreditadas al menos tres reuniones, llamadas telefónicas y mensajes intercambiados -y eliminados- con González, con quien presumía de tener "amistad". Tanto es así, que Díez aseguraba haberse apostado una comida con la máxima representante de la Guardia Civil a raíz del origen de varias informaciones periodísticas que habían sido publicadas.

"Acabo de jugarme una comida con Mercedes [González] a que las filtraciones vienen de la UCO", trasladó Leire Díez el 9 de mayo de 2025 a Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, según consta en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, dentro de la causa que dirige el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

En varios mensajes de Whatsapp entre Díez y de la Hoz, imputada por haber intentado presuntamente sobornar a una testigo para que cambiara su testimonio, hacen alusión a dos informaciones periodísticas. Una de ella publicada en El Mundo, con los mensajes intercambiados entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez; y otra publicada por El Confidencial que hacía referencia a unas diligencias abiertas a Koldo García por un presunto caso de violencia de género.

Díez comentó estas informaciones con la abogada de Koldo, mostrando su convicción de que la UCO estaba en el origen de las informaciones. Sobre la que afectaba al ex asesor de Ábalos, la letrada le reclamó pasárselo "a Mercedes a ver qué opina", a lo que Díez respondió asegurándose que ya lo había hecho. "Se lo acabo de pasar", dijo. "Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UC0", detalló.

Dos días después, el 11 de mayo de 2025, hablaron sobre la segunda de las informaciones públicas, que contenían los mensajes de whatsapp en los que Sánchez aseguraba echar de menos la "amistad" del exministro de Transportes, hoy en prisión preventiva. De la Hoz y Díez volvieron a comunicarse y comentaron esta noticia. La letrada aseguraba que "parece una filtración de Ábalos", liberando a su defendido y advirtiendo que "no creo que Koldo tenga nada que ver".

Pero poco después, el abogado del propio Ábalos, José Aníbal, que vino a admitir que su cliente había difundido esos mensajes. "Acabo de hablar con el cliente y me dice que no ha sido la UCO", escribió a Díez. A raíz de estos mensajes, "Leire habría tenido conocimiento de que dicha filtración no provenía de la UCO", señala el informe.

"No obstante, Leire habría continuado transmitiendo lo contrario a terceros", continúa, antes de desgranar una conversación al día siguiente en que Díaz asegura a la letrada de la Hoz que "no ha sido Ábalos". "¿UCO?", pregunta De la Hoz. "Sí", responde Díez. A raíz de esto, la letrada se refiere a la directora de la Guardia Civil como "amiga" de Díez, y le recuerda la apuesta que habían cerrado unos días antes: "Dile a tu amiga que te debe más que una comida, la comida de todo un año". "Pues eso", responde Díez.

Díez informaría a la directora de la Guardia Civil

El sumario de la UCO da buena cuenta de la relación que mantenían Díez y González, dando cuenta varias llamadas de la directora general de la Guardia Civil a Díez, además de "constatar la existencia de al menos tres reuniones" entre ambas, celebradas el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. El sumario incluye la existencia de "indicios" que apuntan a que "Leire le estaría haciendo llegar información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando" a la máxima responsable de la Guardia Civil.

La UCO también acredita la existencia de mensajes entre González y Díez que fueron eliminados por parte de la directora general de la Guardia Civil. Los investigadores sitúan el 11 de mayo de 2025 como fecha de "posible eliminación" de estos mensajes y "la activación de mensajes temporales" por parte de la jefa del cuerpo. Hay constancia de que ese día hubo intercambio de mensajes, pero aparecen eliminados. Este borrado se produciría un día después de una reunión de la cùpula donde se trató una nota interna que advertía de las maniobras de las cloacas del PSOE para "desacreditar" a la UCO.

En precisamente en ese periodo cuando los investigadores sitúan el inicio de expedientes internos contra los investigadores de los casos que afectaban al GObierno. "Entre el 09.05.2025 y el 14.05.20255 , por parte de la Dirección General de la Guardia Civil", detalla el informe, "tuvo lugar la incoación de una información reservada dirigida sobre los investigadores de la Unidad Central Operativa", detalla el informe.

Díez también habla abiertamente de la influencia que ejerce sobre la Guardia Civil, y en una conversación con el expresidente de la SEPI y miembro de la trama, Vicente Fernández, "pone de manifiesto que podría utilizar su "amistad con la DG de la GC" en asuntos relacionados con la actividad que se investiga", detalla el informe de la investigación.

Los investigadores también señalan que Díez "habría pretendido el inicio de una investigación interna en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia Directora". Finalmente, y tras los contactos entre Díez y González, se iniciaron varios expedientes internos -"información reservada"- para investigar la procedencia de informaciones periodísticas.

Una de esas reuniones entre González y Díez estaría además acreditada por la notificación de una multa que pusieron a Díez en las inmediaciones de la sede de la Benemérita. "He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julián Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la Directora General de la GC. ¿Te la pago con descuento?", escribe Fernández a Leire Díez. La sanción, detalla la UCO, fue impuesta el 20 de diciembre de 2024 por a las 12:55 horas, día en que se produjo la reunión entre ambas. La UCO destaca que el lugar de la multa es una "ubicación situada en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil".

La directora de la Guardia Civil conocía las maniobras

La UCO da por acreditado que la directora general de la Guardia Civil tenía "conocimiento" de la "campaña de desprestigio contra la Unidad Central Operativa". "El conocimiento de estos hechos se puede atribuir a la directora general, al menos, desde el 08.05.2025". Fue un propio agente de la UCO quien elevó jerárquicamente un documento interno advirtiendo de "campaña de descrédito" contra la UCO que se estaba llevando a cabo por parte de Díez.

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El asunto se trató reunión de alto nivel que tuvo lugar con el número dos de la Guardia Civil, el Director Adjunto Operativo, Miguel Llamas. El informe de la UCO apunta a que González "habría sido informada del contenido de mismo por parte del DAO". En el documento se destacaba "la participación de Leire Díez, que presume de tener el control absoluto sobre la cúpula de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente sobre su Directora General".