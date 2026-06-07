Ferraz reta a los críticos a plantear ante Sánchez en el Comité Federal su petición de elecciones o de congreso extraordinario

La catarata de actuaciones judiciales y policiales que acorrala al PSOE mantiene al partido en shock. Desde La Moncloa o la cúpula socialista hasta la última agrupación de pueblo, los socialistas contienen la respiración sin saber cuál será el próximo golpe. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el 19 de mayo, la entrada de la Guardia Civil en Ferraz durante 16 horas el 28, la próxima sentencia del caso Mascarillas o el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, son solo algunas de los traumáticos hitos que mantienen en vilo a los socialistas.

Esta semana han aumentado las voces que reclaman el adelanto de las elecciones generales o la celebración de un congreso extraordinario para renovar el liderazgo del partido. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el exministro Ramón Jáuregui, el expresidente andaluz Rafael Escuredo o varios alcaldes han exigido cambios y medidas drásticas en el partido. Incluso la reunión en Madrid de un centenar aproximado de militantes de base del PSOE pidiendo un congreso ha generado cierto ruido mediático. Son voces en general minoritarias, pero muchas veces cualificadas, que consideran que "el PSOE está en su peor momento" y que es necesario "un giro radical para sacar al partido del agujero negro en el que se ha metido".

La consigna oficial de Ferraz es resistir. "No nos van a quebrar", aseguran firmes en la dirección, espoleados por el propio Pedro Sánchez. El líder socialista ha apelado a puerta cerrada en la Ejecutiva al "orgullo del PSOE y del Gobierno" y a "defender ante toda la militancia y en la calle que los datos avalan al Ejecutivo de coalición progresista". Por eso, reclama responder "con rotundidad" a "los bulos y actuaciones nada democráticas" contra el partido. La llamada a la teoría de la conspiración, por otro lado, que han alentado el ministro para la Transición Digital, Óscar López, o, más claramente el titular de Transportes, Óscar Puente, ha tratado también de cohesionar a las bases y al electorado progresista en defensa de Sánchez ante una posible trama política y mediática con ramificaciones en la judicatura. Eso contra el enemigo externo.

Contra el enemigo interno, Ferraz reta a los críticos a plantear ante Sánchez en el próximo Comité Federal sus peticiones de adelantar las elecciones o de congreso extraordinario. El máximo órgano del partido entre congresos está convocado para el 27 de junio. En principio, se celebrará para dar el pistoletazo de salida a las primarias de las elecciones autonómicas y municipales. Los que más prisa tengan podrán llevar a cabo el proceso de elección de candidatos autonómicos ya en julio. El resto podrán esperar a después del verano o hasta el 1 de diciembre.

Comparecencia en el Congreso

Pero el cónclave llega en un momento clave y decisivo: una semana después de la declaración de Zapatero como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y solo tres días después de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para responder a todos estos escándalos.

"En el Comité Federal conoceremos todas las opiniones; allí es donde las sensibilidades del partido deben hacer su análisis de la situación y plantear las medidas que consideren oportunas", explican desde la dirección. Fuentes de la cúpula están seguras de que las voces críticas "volverán a demostrarse minoritarias" frente a "una mayoría que defenderá al secretario general, el trabajo del Gobierno progresista y la continuidad de la legislatura". Ya lo dijo el pasado lunes la portavoz del partido, Montse Mínguez, en rueda de prensa: "El Comité Federal está convocado y hay muchos líderes, muchos alcaldes, muchos presidentes de comunidades autónomas, como Salvador Illa, que no piden un congreso extraordinario, sino todo lo contrario".

Sánchez presentará en este Comité un balance de los cambios implantados en el partido desde julio de 2025, cuando se aprobaron nuevas medidas de control y transparencia más garantistas para evitar que se repita lo que ocurrió bajo el mandato del exsecretario de Organización ahora en la cárcel Santos Cerdán.

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, durante un desayuno informativo de Europa Press esta semana en Madrid. / Carlos Luján / Europa Press

En el último cónclave, celebrado el 5 de julio de 2025, solo hubo dos voces claramente críticas: García-Page y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. Fuentes próximas a ellos admiten que es posible que eso mismo se repita este año, "a pesar de que la situación es aun más grave", afirman. Enfrente, se volverán a encontrar un aluvión de ministros y muchas intervenciones a favor de la dirección y de las medidas y del calendario que defienda Pedro Sánchez.

Un exdirigente autonómico de mucho peso explica a EL PERIÓDICO que "los órganos de dirección con Sánchez prácticamente no existen; están anestesiados". Además, añade que el momento actual, a 11 meses de las elecciones municipales y a poco más de un año de las generales, es "especialmente delicado internamente". "En vísperas de la elaboración de las listas, nadie quiere moverse o aparecer como crítico con el presidente o con Ferraz. Todos buscan su propia supervivencia; el bien del partido y del país pasa a un segundo plano", asevera. "No hay autocrítica. No hay debates", señala una alcaldesa con trienios en el partido y en la gestión.

En la Ejecutiva Federal, la unanimidad es aun mayor que en Comité Federal, al menos públicamente. Algunos dirigentes de forma individual y privada rechazan la estrategia de enviar a los ministros como candidatos autonómicos o que el día que se conoció la imputación de Zapatero, "se lanzara la denuncia de lawfare". Pero en las reuniones de los lunes presididas por Sánchez, nadie se ha revelado públicamente crítico a pesar de las cuatro derrotas electorales consecutivas en Extremadura (diciembre), Aragón (febrero), Castilla y León (marzo) o Andalucía (mayo).

Cada vez que algunos hablan repitiendo las consignas del PP, provocan el efecto contrario de apoyo a Sánchez

Ferraz saca pecho y asegura que el partido se mantiene "unido" y "con un liderazgo fuerte". Una fuente con mucho mando en la sede socialista asegura a este diario que "las voces siempre críticas con Sánchez haga lo que haga", en referencia implícita a García-Page, "consiguen cohesionar más al PSOE". "Cada vez que algunos hablan repitiendo las mismas o similares consignas que el PP, provocan el efecto contrario de apoyo a Sánchez", aseguran.

El próximo hito tras la declaración de Zapatero del 17 y 18 de junio será la comparecencia en el Congreso a petición propia de Pedro Sánchez, el miércoles 24. El Comité Federal se celebrará solo tres días después y Ferraz espera un nuevo cierre de filas en torno a Sánchez pocos días después de los seguro durísimos ataques del PP y de Vox en la Cámara Baja.