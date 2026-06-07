Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en PeñíscolaHuelga educaciónHemeroteca MediterráneoAgenda del fin de semanaDetención Patricia CamposColes en Action
instagramlinkedin

Festival

Pedro Sánchez viaja por sorpresa a Barcelona para asistir al Primavera Sound

Tras recibir al papa León XIV en Madrid, el presidente del Gobierno se ha desplazado con su mujer, Begoña Gómez, para disfrutar del festival musical, donde ha estado acompañado también por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa

Pedro Sánchez, junto Francina Armengol, en la recepción al Papa en el palacio Real, este sábado.

Pedro Sánchez, junto Francina Armengol, en la recepción al Papa en el palacio Real, este sábado. / Chema Moya / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido este sábado a la última jornada del Primavera Sound, el festival barcelonés en el que ha podido ver a grupos como Gorillaz, My Bloody Valentine, The XX o el concierto sorpresa de Olivia Rodrigo.

Después de recibir al papa León XIV en Madrid este mismo sábado, Sánchez ha viajado a Barcelona junto a su mujer, Begoña Gómez, para asistir al Primavera Sound, uno de los mayores festivales del mundo.

En su visita, que no ha aparecido en la agenda presidencial hasta las 19:00 horas, ha estado acompañado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Noticias relacionadas

Además, el ciclo también ha recibido otras visitas institucionales como la del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o la consellera de Cultura, Sònia Hernández.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents