La Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona izan una bandera del Vaticano en la fachada por la visita de León XIV

Barcelona se levantó ya preparada para recibir al papa León XIV. Incluso el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de la capital catalana han izado una bandera Vaticana en su fachada para darle la bienvenida, teniendo en cuenta, además, que el Pontífice se aloja a escasos metros de los dos edificios, en el Palau Episcopal, sede del arzobispado de Barcelona.

En el caso de la Generalitat, la bandera se ha colocado justo en el medio del balcón principal y por encima del tapiz con el escudo de la institución. Y en el caso del consistorio, se ha hecho lo propio también el balcón y sobre el escudo de la ciudad. No está previsto, eso sí, que el Papa visite ninguno de los dos edificios.

Un protocolo desigual

Preguntada por esta cuestión, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado que ha sido Protocolo de la Generalitat quien ha recomendado que se izara la bandera dada la "proyección mundial" que tiene la figura del Papa, algo que el Executiu ha decidido atender. Sin embargo, la también consellera ha reconocido que no se ha hecho lo mismo cuando otros jefes de Estado han visitado Cataluña, aunque ha negado que esto tope con la aconfesionalidad de las instituciones.

Preguntada sobre si el Govern está teniendo una reacción propia de esa aconfesionalidad, Paneque ha defendido que se pone en valor los mensajes de "cultura de paz, de cohesión y de acogida" que son "coincidentes" con los del Executiu, de la misma manera que otros asuntos, como el rechazo al derecho al aborto y a la eutanasia, no son compartidos. El Govern, ha insistido, es "aconfesional y gobierna priorizando el bienestar de los ciudadanos".

El primer acto de León XIV en Barcelona será un rezo en la Catedral. I justo después, a primera hora de la tarde, mantendrá una audiencia privada con el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ya ha hecho públicos los tres regalos que hará al Pontífice: una reproducción de las Homilies d’Organyà (consideradas el documento literario más antiguo escrito en catalán), una reproducción de la muñeca articulada de marfil de la necrópolis paleocristiana de Tárraco, que simboliza los orígenes del cristianismo en Catalunya; y una copia del acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Familia.