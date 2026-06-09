El Gobierno confirma que el cargo de Chávez vinculado al caso Plus Ultra obtuvo la nacionalidad por la 'ley de nietos'

El Ministerio de Justicia ha confirmado este martes que, tras recibir el requerimiento, ya ha entregado al juez de la Audiencia Nacional SantiagoPedraz, que investiga el caso Leire, el expediente referido a los procesos de petición de nacionalidad española de Nervis Gerardo Villalobos, exviceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez. La Fiscalía Anticorrupción le vincula con la trama dirigida a boicotear a fiscales, jueces y guardias civiles en causas que podrían afectar al Gobierno de Sánchez y también con el caso Zapatero.

Tras dos intentos fallidos de concesión de la nacionalidad por la vía ordinaria, Villalobos la obtuvo en octubre de 2025 a través de la denominada 'Ley de Nietos' (acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática). Según las mismas fuentes, "fue examinada y estimada con criterios jurídicos por cuatro funcionarios: hay un dictamen de una consejera; un visto bueno del jefe de servicio; la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general".

Este periódico ha informado de que en una de las agendas manuscritas incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Leire Díez se han encontrado varios apuntes que habrían sido realizados por la exmilitante socialista en noviembre de 2024 y que ponen en conexión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con Villalobos. Hasta en dos ocasiones se sitúa la anotación "reunión con ZP" acompañada del concepto "nacionalidad" bajo el nombre de 'Nervis'.

Anotación en una agenda de Leire sobre Zapatero y el exviceministro venezolano Nervis Villalobos / EP

Nervis Villalobos será juzgado el próximo mes de octubre en la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de mordidas de Duro Felguera, y su nombre aparece mencionado en las investigaciones tanto del caso Leire como del caso Plus Ultra, que indaga en una red internacional de blanqueo de capitales que ha terminado salpicando al expresidente del PSOE.

Fuentes del entorno de Villalobos niegan a este diario que dicha reunión con Rodríguez Zapatero tuviera lugar y recuerdan que no se le concedió la nacionalidad por la vía ordinaria o por mediación de la exmilitante socialista. Sin embargo, desconocen qué intenciones tenía la propia Leire Díez para apuntar este asunto en sus cuadernos personales.

Entrega de documentación

A requerimiento del juez, y tras personarse los agentes de la Guardia Civil, la Subdirección General de Nacionalidades y Estado Civil ha hecho entrega del expediente de nacionalidad de Villalobos solicitado, en el que consta que la solicitud, presentada el 25 de abril de 2024, fue denegada el 10 de octubre de 2025. Adicionalmente, aunque no habían sido requeridos por el juez ni conocía su existencia, los funcionarios han entregado otros dos expedientes adicionales sobre la misma persona al entender que pueden resultar de interés para la investigación.

Así, constaba una primera solicitud de nacionalidad por residencia, de 20 de febrero de 2017, que fue denegada el 17 de julio de 2020; y una solicitud de nacionalidad acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática ante el Registro Civil, que fue concedida el 21 de abril de 2025 e inscrita el 23 de octubre.

Según explican fuentes de Justicia, los procesos de solicitud de nacionalidad se tramitan en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública siguiendo estrictamente la ley y se basan únicamente en la comprobación de los requisitos legalmente establecidos. Si los interesados los cumplen, se debe otorgar siempre; mientras que, si incumplen alguno de los requisitos, solo cabe la denegación.

En este caso, se denegaron las dos solicitudes de nacionalidad por residencia, al no concurrir los requisitos legales. Por su parte, se concedió la opción de nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática, tras un recurso interpuesto por el interesado, con base en la Instrucción de 25 de octubre de 2022.

Agregan las mismas fuentes que la estimación de un recurso de estas características es algo habitual. Ese mismo año 2025 se tramitaron ante la Dirección General 189 recursos contra resoluciones del Registro Civil Central sobre la opción de nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática: 164 fueron estimados, 20 desestimados, 3 archivados y en 2 se ordenó retrotraer las actuaciones. Ninguna solicitud de nacionalidad pasa por otras unidades del Ministerio diferentes de la mencionada Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, se dice desde el Gobierno.