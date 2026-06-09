Mercedes González no comparecerá este jueves en el Senado como pedía el PP por el dispositivo de seguridad del Papa

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no comparecerá este jueves en el Senado, como ha confirmado el portavoz socialista en la Cámara, Juan Espadas, por el amplio dispositivo de seguridad que mantiene el instituto armado para garantizar la seguridad de la visita del Papa a España.

Según ha asegurado Espadas en rueda de prensa, la comparecencia "no va a ser finalmente muy tarde, será en los próximos días". Fuentes socialistas explican a este diario que será, probablemente, la próxima semana, aunque todavía se está cuadrando con la agenda de la directora general. "La seguridad de todo el dispositivo que se está llevando a cabo con la visita de Su Santidad el Papa requiere de todos y cada uno de los elementos de coordinación de seguridad, en los que está, obviamente, la directora general de la Guardia Civil", ha explicado este martes el portavoz socialista.

La comisión de Interior del Senado citó a González a una comparecencia urgente para que dé explicaciones sobre sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez, que se han conocido después de que se levantara el secreto del sumario del caso.

El PSOE ha acusado al PP de convertir el Senado en "un sub Poder Judicial paralelo" por estar citando a declarar a todas las personas que van saliendo en distintas investigaciones judiciales, con lo los populares están perjudicando la labor de la justicia. "El PP debe priorizar dejar trabajar a la justicia", ha dicho Espadas.

El portavoz socialista ha denunciado que el PP está provocando "un paralelismo" de la labor del Legislativo con el Poder Judicial: "A medida que avanzan los procesos judiciales y los jueces van tomando decisiones, el PP hace un trabajo en paralelo de forma que, en vez de colaborar con la justicia, parece que quiere crear un sub Poder Judicial paralelo con su mayoría absoluta en el Senado".

Por ello, Espadas ha llamado a los populares a "priorizar dejar trabajar a la justicia" en vez de convertir el Senado "en un show" porque allí "descarga todas sus acusaciones, incluso olvidándose de la presunción de inocencia".