Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Problema vivienda CastellónCampaña menor muerto AlmassoraNico MelamedDesarticulan banda criminal CastellónPueblo Iñigo Pérez
instagramlinkedin

Parlamento

DIRECTO | Feijóo acusa a Sánchez de "delincuencia de Estado" y el presidente le reprocha su "oposición marrullera"

DIRECTO | Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados / Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

MADRID

Pedro Sánchez llevaba tres semanas sin someterse al control del Congreso. Tres semanas desde la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y en las que se ha conocido el 'caso Leire' y la presunta implicación del PSOE. Informaciones a las que se ha aferrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para acusar al presidente del Gobierno de "delincuencia de Estado" y le ha avisado de que pasará a la historia como "inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de la democracia". Unas palabras a las que el jefe del Ejecutivo ha respondido con los casos de corrupción del PP y tildando de "oposición marrullera" la actitud de los populares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents