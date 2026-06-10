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Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero
Todas las claves del caso Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos, citándolo como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido. Abrimos un directo para contar toda la información y las claves de los problemas judiciales del PSOE:
Cristina Buesa
Una conversación de Leire apunta a Fiscalía General en la estrategia para "desmontar" a la UCO: "La pata fiscal me ha dicho busca, que hay irregularidades"
"Coño. Ya tenemos vía libre para que tú y yo nos vayamos a ver al FGE con este tema", le respondió la exmilitante a un abogado implicado tras recibir un mensaje de un condenado por hidrocarburos.
Mariano Alonso Freire
El PP, a la expectativa sobre la vinculación del PNV con la trama Leire: “Explicaría tantas cosas...”
La UCO de la Guardia Civil investiga la posible implicación del PNV en la trama de rescates a empresas, lo que podría intensificar el ataque del PP.
Ana Cabanillas
Zarrías facilitó a la 'trama Leire' la identificación de los agentes de la UCO que declararon en el juicio de los ERE
El exvicepresidente andaluz, condenado por los ERE, se incorporó a la trama tras la carta a la ciudadanía publicada por Pedro Sánchez.
Así alertó el servicio de inteligencia de la Guardia Civil a la UCO sobre el ataque de Leire Díez
Una "nota de despacho" sin membrete, simplemente llamada así, "nota de despacho", llegó a la UCO el 29 de abril de 2025. Procedía de hechos recogidos en una de las Unidades Centrales Especiales (UCEs) de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Su título, como corresponde, era lacónico: "Posibles estrategias de defensa ante investigaciones de la UCO". En su texto llegaba el primer aviso que la Unidad Central Operativa del instituto armado recibía sobre la orquestación de una ofensiva contra la unidad y contra algunos de sus oficiales.
La nota está en el origen de la crispación que rodea a las investigaciones que la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, está llevando a cabo en la trama Leire. La jefatura que envió la nota es la principal unidad de inteligencia de la Guardia Civil, la heredera del antiguo SIGC, o Servicio de Información del Cuerpo.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20260609/asi-alerto-servicio-inteligencia-guardia-civil-uco-maniobra-leire-diez-131200252
"Dispone de abundante producción en redes sociales, con clara vinculación al PSOE y al señor Santos Cerdán", decía acerca de Leire Díez una nota de la Jefatura de Información
Cristina Gallardo
El juez se blinda ante posibles nulidades en el caso contra Zapatero: pide a EE.UU permiso para usar el móvil con los mensajes clave
"Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás", respondió Rodolfo Reyes a otro responsable tras una reunión en Transportes sobre el rescate.
Cristina Gallardo
La UCO destaca la "relevancia" de Cerdán como líder de la trama en la que Leire Díez y el expresidente de la SEPI cobraron mordidas
Los agentes de la Guardia Civil consideran que el ex secretario de Organización del PSOE estaba "en un plano superior a los miembros del grupo" compuesto por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, "socio" del 'ex número tres' de los socialistas
Tono Calleja Flórez
Leire Díez alude en sus notas a vínculos entre Zapatero y un cargo de Chávez que Anticorrupción sitúa en el caso Plus Ultra
Una de las agendas manuscritas incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Leire Díez contiene diversos apuntes que habrían sido realizados por la exmilitante socialista en noviembre de 2024 y que ponen en conexión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con un exviceministro venezolano del Gobierno del ya fallecido Hugo Chávez. Hasta en dos ocasiones se sitúa la anotación "reunión con ZP" acompañada del concepto "nacionalidad" bajo el nombre de 'Nervis'.
Iván Gil
El Gobierno se agarra a la tregua papal en una visita de León XIV “trascendental” y mensajes “alienados”
“El discurso habla por sí solo”, celebraban los colaboradores del presidente del Gobierno respecto la comparecencia del Papa ante las Cortes Generales.
Comparecencia en el Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso el próximo 24 de junio para dar cuentas sobre las últimas informaciones relativas a los presuntos casos de corrupción en el PSOE. El jefe del Ejecutivo registró una petición de comparecencia hace más de una semana, tras conocerse el supuesto pago a Leire Díez por parte del partido y la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra. Además, dará explicaciones del último Consejo Europeo.
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