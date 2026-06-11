Ayuso recurre a las agendas de Leire Díez contra la oposición en la Asamblea de Madrid: "¿Qué hacemos con P.S.? ¿Qué hacemos con Patrick Swayze?"

Se fue el Papa de Madrid, llegó el calor y la Asamblea de Madrid volvió a las altas temperaturas dialécticas habituales. La visita de León XIV y la climatización en los colegios y centros públicos asomaban como el asunto que polarizaría el debate durante la sesión de control a la presidenta regional, pero Isabel Díaz Ayuso ha llevado el tercio hacia la política nacional y el caso Leire Díaz.

Tras el intercambio con Vox, como es habitual en torno a la presión migratoria, la prioridad nacional y el futuro electoral, "Madrid tiene límites, las mayorías absolutas, también", ha asegurado la portavoz de la formación de ultraderecha, Isabel Pérez Moñino, ha sido la socialista Mar Espinar quien ha introducido el asunto del calor para lanzar el primer dardo.

"Si el Grupo Quirón vendiera aires acondicionados estarían climatizados hasta los baños de los centros", ha comenzado diciendo en el arranque de una dura intervención en la que también ha aludido al viaje papal. "Cada vez que acudía usted al Papa se estaba desautorizando a usted misma", le ha reprochado. "Empiece por situarse al lado de la paz y en defensa de los derechos humanos. Abandone a Trump y a Netanyahu, siga por dejar de boicotear el proceso de regularización y de estigmatizar a los migrantes y deje ese tic tan molesto de insultar, de generar odio, de descalificar al Gobierno".

Respondía Ayuso asegurando que desde 2019 la Comunidad de Madrid ha actuado en el 72% de centros públicos dependientes de su administración y se actuará en otros 112 hasta 2027 para a continuación recurrir a los casos judiciales en torno al presidente del Gobierno. "Al calor de la prisión es donde les vamos a ver a ustedes", ha afirmado. "En la próxima visita del Papa va a haber tantos sanchistas en las cárceles que no va a tener tiempo ni de visitarles".

Particularmente se ha detenido la presidenta madrileña en las anotaciones que se han conocido de la exmilitante del PSOE Leire Díez, a quien se ha referido como "la Mata Chari del PSOE", en torno a las presuntas actuaciones para obstaculizar investigaciones que afectaran a los socialistas. "Detrás tenemos a la que sería Mata Hari o más bien la Mata Chari del PSOE, que va trasladando los mensajes de institución en institución viéndose con las altas instancias de la Fiscalía General del Estado llamando al Fiscal General Álvaro", ha ironizado. "¿Todos los que están aquí pueden ir a la Fiscalía General del Estado a hablar con Álvaro, de verdad? Debería darles vergüenza. Y ¿qué hacemos con P.S.?", en alusión a las siglas que aparecen en esas anotaciones. "¿Qué hacemos con Patrick Swayze?, ¿quién es P.S.?", identificando al presidente del Gobierno con el fallecido actor protagonista de Dirty Dancing.

"Esto no se trata de Sánchez o Trump, qué más quisieran. Esto se trata de Sánchez o democracia", ha asegurado acuñando un nuevo lema sobre aquel "socialismo o libertad" sobre el que tan a menudo ha hecho campaña.

En similares términos se ha movido el intercambio entre la presidenta madrileña y la portavoz de la otra formación de izquierda en la cámara, Más Madrid, Manuela Bergerot. Tras reprochar a Ayuso haber pasado cuatro días "pegada al Papa como una lapa", le ha instado a "bajar la mirada" a problemas "reales" de los madrileños. "Mientras usted se hace fotos, nuestros hijos van con un ventilador portátil a clase para no desmayarse en las clases con 35 grados", ha dicho. "Han pasado de 'la letra con sangre entra', a 'el calor inspira'. Están a esto de proponer que se vuelva a pegar a los niños en las aulas".

"Ustedes odian todo lo cristiano y especialmente lo católico, quizás porque es todavía más español", ha contrarrestado la presidenta madrileña, quien ha aprovechado otro momento de su intervención para dar la enhorabuena a los madrileños "y al resto de españoles" por el éxito de la visita de Léon XIV, extendiendo expresamente su agradecimiento a Barcelona y Canarias por estar "sorprendiendo nuevamente al mundo".

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Menos conciliadora ha sido su respuesta a Bergerot. "Están absolutamente desesperados porque no pueden perder el coche oficial, porque Pedro Sánchez les tiene que comprar de alguna manera. Y ahí están ustedes, tragando con la corrupción de Estado mes a mes", ha sentenciado.