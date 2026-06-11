El Papa León XIV visita Canarias en el año con mayor caída de llegada de migrantes desde que gobierna Sánchez

El Papa León XIV culmina su viaje a España con una visita a Canarias, donde ha aterrizado este jueves con la visita al muelle de Arguineguín, icono de la crisis migratoria en las islas. Este 2026, las costas canarias han experimentado una caída récord en la llegada de migrantes por la vía marítima, con una reducción del 71% de llegadas de inmigrantes irregulares en lo que va de año, la mayor bajada desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno. Un dato que desafía la tendencia, donde las aguas de Canarias se han convertido en la principal vía de entrada de inmigración irregular.

La visita del Pontífice está tremendamente marcada por la inmigración, donde además de visitar el icónico muelle acudirá a Las Raíces, el centro de acogida de inmigrantes. En la tarde del jueves celebrará una eucaristía histórica donde el altar estará presidido por tres cayucos reales, de grandes dimensiones, procedentes de la ruta migratoria.

En lo que va de año, con datos del Ministerio del Interior hasta finales de mayo, han llegado a las costas canarias 3.184 personas, un 71% menos que los 10.983 inmigrantes que lo hicieron en estas mismas fechas hace un año. La caída es mucho más notable que la que se produjo en 2025, cuando se registró una caída del 35,8% en llegadas. Además, la cifra de llegadas este año es la menor desde el año 2020, marcado por la pandemia, cuando se produjeron 2.475 desembarcos.

Llegada de migrantes irregulares por la vía marítima de Canarias. / EL PERIÓDICO | MINISTERIO DEL INTERIOR

Todo ello, después de la gran crisis migratoria que se produjo en Canarias en el año 2024, cuando se batieron todos los récords estadísticos; sólo a finales de mayo ese año ya habían arribado a Canarias por vía marítima 17.117 personas, casi un 290% más que los 4.406 inmigrantes llegados a las aguas Canarias en 2023. Después de 2024, la cifra récord a estas alturas del año se produjo en 2022, cuando se registraron 8.268 entradas irregulares por la costa canaria.

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La caída en llegadas que se produjo en el año 2023 va en contra de la tendencia de los últimos años, donde la inmigración irregular a través de las aguas Canarias se ha consolidado, con un incremento exponencial desde las 397 llegadas que se registraron en mayo de 2019, meses después de la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez. Una cifra que se ha multiplicado por ocho en este 2026, donde por segundo año consecutivo baja la inmigración irregular por esta vía.