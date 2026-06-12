Las diez joyas más valiosas que la UDEF encontró en el despacho de Zapatero, con un collar de oro blanco y diamantes de 278.000 euros

La tasación de las 56 joyas que la UDEF descubrió en una maleta hallada en la oficina que José Luis Rodríguez Zapatero tiene en la madrileña Calle de Ferraz sitúa su valor de mercado en 1.323.915 euros. Pero la de mayor valor es, según los expertos de Ansorena, un collar de 278.000 euros realizado en oro blanco con una cadena tipo 'riviere' en forma de U cuajada de diamantes con un peso total de 30 kilates y dos esmeraldas naturales tipo pera de 21 kilates.

Le sigue por valor, de un total de 220.000 euros, otro collar de oro blanco de 18 kilates con 13 zafiros talla perilla, 32 kilates en total cuyo origen es tailandés acompañados por diamantes. Todo el collar, con "un delicado diseño vegetal calado', pesa 115 gramos.

12/06/2026 Informe de tasación de las joyas inacutadas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero encargado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra' POLÍTICA AUDIENCIA NACIONAL / AUDIENCIA NACIONAL / Europa Press

La tercera pieza más valiosa, otro collar tasado en 155.000 euros, está hecho con bandas de oro blanco y diamantes en talla brillante en forma de V. Cómo motivo principal, una cascada con cinco rubíes naturales talla oval "tratados con vidrio de plomo".

Una pulsera de 95.000 euros

Después de estos valiosos collares, les siguen en valor una pulsera tasada en 95.000 euros también en oro blanco, con tres esmeraldas naturales de Zambia, según los datos del Instituto Gemológico, acompañadas por diamantes.

En quinto lugar por valor económico (85.000 euros), lo tiene una sortija tipo 'cocktail", también en oro blanco, con una esmeralda natural central de 13 kilates, también de Zambia. La rodean motivos vegetales en diamante.

Combo con algunas de las joyas y relojes que aparecen en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE. La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. EFE/Informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-. añade texto y fotos / EFE

Con un valor tasado de 80.000 euros está una pulsera tailandesa de 44,87 gramos de oro blanco de 18 kilates con motivos ovalados calados con centros formados por siete zafiros talla pera mixta. También tiene motivos vegetales cuajados con diamantes.

Dos pendientes de 80.000 euros

El mismo precio de la anterior, 80.000 euros, tendría una pareja de pendientes largos de 16,08 gramos de dos cuerpos de oro blanco de 18 kilates. Ambos están decorados con cuatro esmeraldas naturales y acompañadas de diamantes.

Le sigue en valor (72.000 euros) una pulsera de 37,33 gramos de oro blanco de 18 kilates con dos rubíes naturales y otros pendientes de 42,20 gramos con un valor tasado de 70.000 euros de oro blanco de 18 kilates, con forma de "Chandelier", con ocho zafiros naturales de Tailandia.

Oro blanco, rubíes y diamentes

La décima joya por valor es de 60.000 euros, y son dos pendientes de 36,10 gramos de oro blanco de 18 kilates, formados por cuatro rubies naturales. Están montados en motivo vegetal cuajado por diamantes.

Sin embargo, otras muchas de las joyas aparecen en la tasación como "sin valor". El análisis ha sido realizado "por un gemólogo diplomado con amplia experiencia profesional", que ha utilizado el equipamiento técnico del departamento de tasaciones de Ansorena, la joyería que ha realizado este estudio preliminar, que también ha recurrido al laboratorio del Instituto Gemológico Español (IGE) para el dictamen sobre tratamientos y yacimientos de algunas gemas.