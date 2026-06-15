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Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez
Todas las claves del caso Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.
Begoña Gómez asiste ya a la audiencia previa de cara al futuro juicio
Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, asiste ya en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid a la audiencia previa de cara al futuro juicio por cuatro presuntos delitos, y en la que la acusación popular pedirá que se le retire el pasaporte y que firme cada 15 días en el juzgado.
En su quinta comparecencia ante el juez desde que comenzó la causa en abril de 2024, Begoña Gómez ha accedido a la sede judicial por el garaje y ha entrado a las 18:20 horas en el juzgado de instrucción número 41, vestida de negro como en las ocasiones anteriores.
En esta audiencia preliminar que pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado, el magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición y los investigados pueden intervenir o no.
Las acusaciones pueden pedir medidas cautelares que se dirimirían en un vistilla posterior a la audiencia, detallan las fuentes. La acusación popular pedirá la retirada del pasaporte.
Posibles medidas cautelares
El juez añadía en su auto de citación que, tras la comparecencia, se podrá adoptar "alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo" de que tanto Gómez como el resto de procesados "traten de eludir la acción de la justicia". Es decir, si las acusaciones solicitan la retirada del pasaporte o incluso el ingreso en prisión de la mujer de Sánchez mientras se espera que llegue el juicio, el juez lo valorará y adoptará una decisión al respecto.
En todo caso acusaciones populares, bajo la dirección letrada de HazteOír, que piden una pena de 24 años de cárcel para Gómez, señalan en su escrito de acusación que las medidas cautelares a adoptar contra los tres procesados deben pasar porque que se les prohíba salir de España sin previa autorización judicial, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer cada quince 15 días en el juzgado. Sobre estos parámetros debe pronunciarse el juez si este lunes se termina solicitando estas medidas, que parecen eludir la más gravosa, la de prisión.
Un nuevo informe de la UCO acredita que Cerdán ordenó contratar a los abogados y pagar los viajes de la trama Leire
La información incautada en Ferraz por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permite ahondar en los presuntos pagos del partido a la trama creada para sabotear causas contra el Gobierno, y según los agentes sitúa en el que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, la iniciativa tanto de la contratación de los abogados que diseñaron junto con la exmilitante Leire Díez las diferentes actuaciones como el pago de los viajes que esta mujer realizó para acudir a diferentes reuniones. "Es una 'orden' directa del Secretario de Organización" no sé más...", se señala en uno de los correos aportados por la agencia de viajes que trabaja con el partido.
Así, en un nuevo informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO se señala que el abogado Jacobo Teijelo "se habría integrado en la supuesta organización investigada, al participar en la línea de actuación vinculada al sector de los hidrocarburos" y habría emitido al menos, tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros.
A Leire Díez se le incautó un documento que parece corresponderse con una nota de encargo profesional mediante la cual, el PSOE, representando por su actual gerente, Ana María Fuentes, ampararía tales pagos. Esta información se vio contrastada con la aportación de los comprobantes bancarios del abono de las mismas por parte del propio letrado (un pago de 79.500 euros y dos de 26.500) que aportó además otras dos facturas adicionales (otros dos pagos de 26.500 euros) que no se encontrarían entre la documentación del PSOE.
Lee la crónica de Cristina Gallardo, Ana Cabanillas y Luis Ángel Sanz
Una veintena de concentrados frente a los juzgados con banderas de España y carteles de Hazte Oír y Vox
Un veintena de personas se ha concentrado ante Plaza de Castilla mientras llegaban los investigados exhibiendo banderas de España y carteles vinculados a Hazte Oír y Vox en la entrada principal de los juzgados.
El juez decidirá si impone a Begoña Gómez comparecencias periódicas y la entrega del pasaporte
Las acusaciones populares del 'caso Begoña Gómez' solicitan en su escrito de acusación que se impongan medidas cautelares a la esposa del presidente del Gobierno por elevado riesgo de fuga. En concreto, el juez Juan Carlos Peinado deberá decidir esta tarde si le impone comparecencias periódicas ante el juzgado y la entrega de su pasaporte.
Los tres investigados están en sede judicial
Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés, los tres investigados, ya se encuentran en las dependencias de la Audiencia Nacional. La esposa de Pedro Sánchez es la única que ha accedido en coche a través del garaje.
Begoña Gómez, ante el juez Peinado
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ya ante el juez de la Audiencia Nacional Juan Carlos Peinado. Ha llegado en coche a los tribunales, donde ha accedido por el garaje.
El PP denuncia un "calvario judicial" para el PSOE y una "vergüenza nacional" para España
El Partido Popular (PP) denunció este lunes el "calvario judicial" del PSOE, la semana en que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá por primera vez ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que le investiga por liderar presuntamente una organización criminal que cometió varios delitos relacionados con el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. El portavoz nacional del primer partido de la oposición, Borja Sémper, en su rueda de prensa semanal posterior a la reunión del Comité de Dirección de los populares, afirmó además que para los españoles es toda una "vergüenza nacional", citando también la comparecencia este mismo lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y las últimas revelaciones sobre la trama de la considerada 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez.
Lee la crónica de Mariano Alonso Freire
El PSOE dilata la querella contra Leire Díez y no valora la investigación de las joyas de Zapatero
El PSOE no ha querido hoy valorar las novedades judiciales del caso Zapatero, en especial la investigación sobre las joyas encontradas en su despacho. Y sigue dando largas a las posibles acciones legales contra la llamada fontanera del partido, Leire Díez, aunque siguen también sin descartar ninguna. Como ha asegurado hoy en rueda de prensa la secretaria de Organización, Rebeca Torró, "hay que ser prudentes" y "el proceso judicial tiene que avanzar más" antes de tomar esa decisión. Algunos dirigentes han pedido en público que el partido se querelle contra Díez, como ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y otros comparten esta opinión en privado. Ferraz, de momento, no anuncia ninguna.
En cuanto a Zapatero, Moncloa y Ferraz siguen manteniendo su apoyo al expresidente, que declara este miércoles en la Audiencia Nacional. Pero la dirección del partido no ha querido valorar las últimas novedades judiciales conocidas en torno a la tasación de sus joyas: "No vamos a entrar a valorar lo nuevo que se está conociendo". "Aún no ha declarado. Hay que respetarle a él y hay que respetar esos tiempos de la justicia aunque a nosotros también nos gustaría que ya lo hubiera hecho porque eso va a ser determinante", ha asegurado Torró.
Begoña Gómez entrará por el garaje a los juzgados
El Tribunal de Instancia de Madrid ha acordado permitir que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acceda este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), donde ha sido citada por el juez Juan Carlos Peinado a una audiencia preliminar, a través del garaje, después de que el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno así lo solicitara ante el "riesgo" para su "seguridad".
En un acuerdo gubernativo, la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco, accede a la solicitud de la directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, permitiendo que Gómez ingrese en la sede judicial de Plaza de Castilla por esa zona.
Todo ello en el marco de la causa en la que Peinado ha propuesto juzgar a Gómez con jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
El escrito recoge la reclamación del Departamento de Seguridad de Moncloa, que señala que las circunstancias en el exterior de los juzgados "aconsejan" la entrada por el garaje "para garantizar" tanto la seguridad de Gómez "como la de los otros concurrentes y el normal funcionamiento de los juzgados".
El Tribunal de Instancia de Madrid plasma las advertencias de Moncloa sobre el "ambiente hostil y de rechazo social evidente" en los aledaños de la plaza judicial, "con exhibiciones de diversas pancartas tanto a la entrada como a la salida de la investigada" y la convocatoria a través de redes sociales de "grupos hostiles y críticos con la acción y política del Gobierno, como ha sucedido en anteriores ocasiones".
Tras recibir el informe favorable de la empresa de seguridad de los juzgados, el Tribunal de Instancia accede a lo solicitado por Moncloa, si bien matiza que la autorización no se extiende al abogado de Gómez, que deberá acceder por el acceso general para profesionales.
Señala, además, que "cualquier medida de protección de Begoña Gómez desde su entrada y durante su permanencia en el edificio deberá realizarse en coordinación y colaboración entre la empresa de seguridad adscrita a estos juzgados y el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno".
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