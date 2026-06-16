Caso Leire Díez
El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil antes de su comparecencia en el Senado
Servimedia
El secretario general del PP, Miguel Tellado, volvió a reclamar este martes, en el marco del Fórum Europa, la dimisión de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González; esta vez a las puertas de su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado.
A su llegada a este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid –donde posteriormente presentó al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón–, el ‘número dos’ del PP se apresuró a pedir la cabeza de González antes de escucharla en la Cámara Alta, donde atenderá las preguntas de los grupos parlamentarios a partir de las 18.00 horas de hoy.
“Mercedes González no puede seguir ni un día más en el puesto que ocupa”, aseveró. “No puede seguir al frente de la Guardia Civil quien, desde su cargo, lo que ha hecho es permitir que se persiga a los agentes de la UCO. Es indigna de su cargo”.
Tellado hizo alusión así a las reuniones de González con Leire Díez, la exmilitante socialista que presuntamente lideró una trama para torpedear investigaciones que afectarían al Gobierno, el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez. La directora de la Guardia Civil, por su parte, ha negado que se trataran estos asuntos en las entrevistas que tuvieron y que plantó a Díez cuando le pidió un favor para uno de los implicados en la organización.
El secretario general del PP también pidió de nuevo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haberla “nombrado” y mantenerla ahora, a pesar de las informaciones publicadas e indicios recabados por la propia Guardia Civil.
- Tres heridos graves en una colisión frontal en la N-340 en Castelló
- Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón
- Impactante agresión de una mujer a una conductora en Almassora: le abre la puerta del coche y la emprende a puñetazos
- Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
- Castelló se refresca: ¿dónde puedes encontrar los cinco puntos nuevos de agua fría para hacer uso de forma gratuita?
- Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia
- Irene Barceló, la piloto de Castellón que iba para médica pero acabó en la cabina de Ryanair: 'Es una carrera cara, pero la inversión vuelve
- Avalancha de candidatos a auxiliar administrativo en Castelló: 80 aspirantes por plaza