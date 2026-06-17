El socialismo canario confía aún en Zapatero y va «a muerte» con Torres y Sánchez

Mientras el ruido de los juzgados y los titulares sobre la corrupción sacuden los cimientos de Ferraz, en Canarias el socialismo ha decidido levantar un muro de contención. No hay fisuras, no hay voces críticas y, lo más llamativo, no hay miedo al castigo en las urnas. El PSOE en las Islas mantiene su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero, defiende sin reservas el liderazgo de Pedro Sánchez y considera que el expresidente canario y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sigue siendo el principal activo electoral de la organización. Lejos de percibir desgaste, los socialistas canarios sostienen que las encuestas que manejan les sitúan como primera fuerza política en el Archipiélago en las elecciones autonómicas, insulares y locales de mayo de 2027, y que la militancia se encuentra más movilizada que en los últimos años ante la "cacería" de la derecha.

La declaración de Zapatero este miércoles ante la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y la decisión posterior del juez José Luis Calama de rechazar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía han reforzado una posición que los dirigentes canarios venían manteniendo desde el inicio de la investigación. El propio ministro Ángel Víctor Torres, también secretario general del PSOE canario, reiteró tras conocerse la decisión judicial que los socialistas siguen convencidos de que el expresidente podrá demostrar su inocencia.

La "honestidad" de Zapatero

El sentimiento de unidad es absoluto. Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y del Comité Federal del PSOE, es uno de los dirigentes canarios que mantiene un contacto más directo con la dirección nacional del partido. Él mismo reconoce su cercanía a Pedro Sánchez. Su diagnóstico de la situación que atraviesa el PSOE es contundente. Considera que existe una «cacería política» en la que se ha perdido cualquier respeto a la presunción de inocencia y en la que se busca una condena social antes de que la justicia se pronuncie. A su juicio, detrás de todo ello existe un «intento de derribo» contra un Gobierno progresista en el que «todo vale».

Luis Yeray Gutiérrez defiende además la honestidad de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien define como uno de los «baluartes más importantes» para toda una generación de socialistas.

Con Pedro Sánchez, "a muerte"

Respecto al entorno del presidente del Gobierno, asegura que el socialismo canario está con Pedro Sánchez «a muerte». Confiesa no entender el procedimiento abierto contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, que califica de «linchamiento», y critica que se haya generado una condena pública previa. Tampoco comprende cómo el caso que afecta al hermano, David Sánchez, ha terminado derivando en una causa penal cuando, según recuerda, el 99% de los testigos han avalado la legalidad del procedimiento administrativo analizado.

Rechazo a Ábalos y a Koldo

Donde sí marca una diferencia clara es en los casos de José Luis Ábalos y Koldo García. Considera sus actuaciones «totalmente inadmisibles» para cualquier socialista, asegura que la organización se siente «avergonzada» por lo ocurrido y defiende como «ejemplarizante» la decisión de Pedro Sánchez de expulsarlos del partido y reclamarles sus actas.

Encuestas que dan al PSOE canario ganador

Pese al contexto nacional, el dirigente lagunero se muestra convencido de la fortaleza electoral del PSOE en Canarias. Afirma que la militancia continúa creciendo y que el partido mantiene una elevada movilización. Además, sostiene que los sociobarómetros y estudios internos que maneja la organización son «sumamente reveladores» y muestran que el apoyo mayoritario al PSOE en las Islas se mantiene firme pese a los ataques que, a su juicio, recibe la organización.

El 'uppercut' de Sánchez

Por eso lanza una advertencia a quienes consideran políticamente acabado a Pedro Sánchez y recurre a una metáfora boxística para resumir su pronóstico: «No mataría a Pedro Sánchez tan rápido. En un momento determinado tirará un uppercut que dejará a más de uno en el ring», ironiza.

"Deriva de jueces facha"

Blas Acosta Cabrera, vicepresidente primero del Cabildo de Fuerteventura y secretario general insular del PSOE majorero, nunca ha tenido pelos en la lengua para sus críticas. Comparte la tesis de que el PSOE está siendo objeto de una campaña política, judicial y mediática dirigida a desgastar al partido y a sus principales dirigentes. En su opinión, existe una «deriva de jueces facha» y una «intervención ilegal de la separación de poderes». Acosta llega a referirse a algunos magistrados como «galgos de la justicia» que actúan marcados por la agenda política del Partido Popular.

'Superdomingo' electoral

Acosta reivindica además la figura de Ángel Víctor Torres, de quien afirma que ha sido «el mejor presidente que ha tenido Canarias» y que habría demostrado aún más su capacidad de gestión con una segunda legislatura. De cara al futuro, defiende que Pedro Sánchez debe agotar la legislatura hasta 2027 y propone la celebración de un «superdomingo» electoral en el que coincidan elecciones generales, autonómicas y municipales. A su juicio, esta fórmula permitiría ahorrar recursos públicos y acabar con los «reinos de taifas» que atribuye a Coalición Canaria, porque primarían los votos sobre todo al PSOE, aunque también al PP.

Una persecución contra las siglas del PSOE

Alpidio Armas González, presidente del Cabildo de El Hierro y uno de los principales dirigentes territoriales del PSOE canario, reconoce que la situación que atraviesa el partido a nivel nacional no resulta cómoda para nadie dentro de la organización. Sin embargo, afirma que existe una «persecución contra todo lo que tenga siglas del PSOE por parte de la judicatura» y confía en que las explicaciones que se vayan ofreciendo en los distintos procedimientos permitan demostrar que no existe delito en los casos que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Armas pide prudencia y diferencia claramente entre esos procedimientos y otros casos que han golpeado al partido. En este sentido, separa, como el resto, las investigaciones relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero o con familiares de Pedro Sánchez de las conductas atribuidas a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que considera «cosas de otra naturaleza».

El dirigente herreño asevera además que Canarias vive una realidad política distinta a la del resto del país y remarca que el principal activo electoral del PSOE en las Islas es Ángel Víctor Torres. A su juicio, el actual ministro de Política Territorial y secretario general de los socialistas canarios está «por encima de la marca del partido» y mantiene una credibilidad muy importante entre la ciudadanía.

"No hay motivo reprobable"

Gustavo Matos, diputado socialista por Tenerife y jurista de formación, aborda la situación que atraviesa el PSOE desde una perspectiva marcadamente jurídica. Tras analizar las diligencias, en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero Matos asegura que no observa «motivo penal reprobable» y cuestiona que se haya intentado construir una causa por tráfico de influencias. Según explica, para que exista ese delito debe acreditarse la existencia de un funcionario o autoridad pública sobre la que se haya ejercido una presión o influencia efectiva, algo que, a su juicio, no aparece reflejado en la documentación conocida.

El dirigente socialista también expresa dudas sobre la forma en que se han obtenido algunas pruebas incorporadas a determinados procedimientos y plantea interrogantes sobre la validez de algunas actuaciones desarrolladas a través de colaboraciones internacionales.

Aumento de la movilización interna

Más allá de la vertiente judicial, Matos destaca un fenómeno que considera especialmente significativo dentro del PSOE canario: el aumento de la movilización interna. Según afirma, distintas agrupaciones locales están registrando nuevas afiliaciones de ciudadanos que deciden incorporarse al partido como reacción a lo que consideran ataques políticos y judiciales contra el socialismo.

A su juicio, lejos de provocar desmovilización, la situación ha generado un efecto de cierre de filas. Matos asegura que el respaldo a Pedro Sánchez dentro del PSOE canario es unánime y sostiene que en las distintas islas no existen corrientes organizadas que cuestionen el liderazgo del secretario general socialista ni de Torres.