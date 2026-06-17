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Trama del PSOE, en directo: declaración de Zapatero y última hora de la imputación del caso Plus Ultra y las joyas
José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá este miércoles en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado ante un juez, por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones.
En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.
May Mariño
Expectación en la Audiencia Nacional ante momento insólito
Comienzan a congregarse es de primera hora de la mañana periodista para cubrir el momento y sobre todo de que un ex presidente del Gobierno, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, acuda a la Audiencia Nacional para que se le tome declaración como investigado en una causa por cuatro delitos.
El apoyo de Sánchez
Zapatero acude a la Audiencia Nacional con el apoyo que le ha brindado en público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que responderá a las preguntas de la oposición en el Congreso mientras el expresidente responde a las del juez.
Un mes para preparar una defensa
Zapatero, que entrará a pie por la puerta principal, ha tenido casi un mes para preparar su defensa, desde que el 19 de mayo el juez le comunicó que estaba investigado ante indicios de que sería el "vértice" de una trama en la que ejercería un "liderazgo no visible" y usaría presuntamente sus contactos para conseguir ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros.
La declaración de Zapatero, largamente esperada por el PSOE, deberá aclarar además si los beneficios de la supuesta trama se canalizaron hacia él mediante una maraña de empresas opacas. El foco está en los pagos hechos por Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, que abonó al exlíder socialista 490.780 euros y 239.755 euros a la empresa de sus hijas.
A la causa principal se suma el hallazgo de casi ochenta joyas en la oficina de Zapatero, algunas con valiosos rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes. La joyería Ansorena valoró estos collares, pulseras o sortijas en 1,3 millones de euros y Zapatero las atribuyó a una herencia de su madre y su suegra, pero el juez le investiga en una pieza separada por presunto delito fiscal y de contrabando.
Tono Calleja Flórez
Finalmente, Rodríguez Zapatero tendrá la oportunidad de explicar su relación con proyectos de negocio o transacciones que obran en el sumario. Como si está realmente detrás, tal y como mantiene el juez en sus autos, de la creación off shore en Dubái para cuya constitución se concertaron citas y se realizaron gestiones entre su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, y otras personas de confianza de "Julito".
Esta sociedad proyectaba en marzo de 2021 obtener "al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años", con un negocio consistente en ofrecer consultoría a empresas de habla hispana interesada en hacer negocios en los Emiratos Árabes. Por otro lado, la investigación de la UDEF apunta a negocios en Islas Vírgenes y al presunto blanqueo por parte de miembros de la trama presuntamente dirigida por Rodríguez Zapatero a través de negocios de venta de petróleo y oro entre Venezuela, China y Emiratos Árabes.
Cristina Gallardo
Los investigadores sospechan que los trabajos facturados a esta sociedad por Rodríguez Zapatero y sus hijas ocultaban en realidad otro tipo de acuerdos que apuntan al cobro de comisiones ilegales por la intervención e influencia desplegada del expresidente para obtener ayudas públicas o mediar en oportunidades de negocio fuera de España.
Con independencia de la validez de estos mensajes, seguramente el aspecto más delicado del sumario para Zapatero es el relativo a su relación profesional con el también imputado Julio "Julito" Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante. Según los investigadores, tanto Rodríguez Zapatero como la empresa de sus hijas, Whathefav, habrían obtenido casi 2 millones de euros en comisiones. Despejar sospechas sobre sus hijas será sin duda uno de los empeños de Zapatero de cara a la declaración prevista para este miércoles.
Tono Calleja Flórez
¿Responderá a la fiscal Anticorrupción?
Sí parece que la estrategia de defensa pase por explicar lo que se refiere a la causa principal, y por ello su defensa, que ejerce el catedrático sevillano Víctor Moreno Catena solicitó retrasar la fecha inicial de su comparecencia, que era la del pasado 2 de junio. En todo caso, fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO señalan que es muy probable que Rodríguez Zapatero eluda responder al PP y tampoco lo haga a las preguntas que pueda realizarle la fiscal del caso, Elena Lorente. Se limitaría entonces a construir un relato de defensa con el testimonio preparado con su abogado y quizá respondiendo también al juez.
Con respecto a la pieza principal, la defensa ya ha cuestionado por escrito el origen de una prueba clave, unos mensajes entre directivos de Plus Ultra que fueron incautados por las autoridades de EEUU a uno de ellos, Rodolfo Reyes Rojas, y no fueron enviados al juez Calama hasta el pasado mes de marzo. Lo hizo la Homeland Security Investigations (HSI) -- una agencia gubernamental de la que dependen el ICE-- por lo que la defensa cuestiona la utilización judicial de estos datos y si su extracción contó con las suficientes garantías para ser utilizados en nuestro país.
Cristina Gallardo
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares, bajo la dirección letrada del PP --cuyo abogado será el único que pueda estar presente en las diligencias-- podrán interesar que al término de la declaración se celebre una vistilla para imponerle medidas cautelares que pueden ir desde la prisión a la retirada de pasaporte o comparecencias periódicas. De hecho, acusaciones como HazteOír, Iustitia Europa y Libérum plantean que la medida a aplicar sea la más gravosa, dadas las conexiones internacionales del expresidente, aunque llegar a solicitarlo formalmente dependerá del criterio del Partido Popular.
Tono Calleja Flórez
Zapatero responde ante el juez
A partir de las 9.00 horas de este miércoles, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tiene una de las citas más trascendentales de su vida política, y también personal. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama tiene previsto interrogarle por hasta seis presuntos delitos de especial gravedad en dos procedimientos diferentes. Ante la previsible expectación que ha despertado la comparecencia, se ha autorizado que el expresidente acceda en coche hasta la puerta de funcionarios del edificio judicial, por donde entrará algo alejado de los espacios en los que se permitirá estar a la prensa.
El PP pedirá a Cuerpo que aclare al Congreso si percibe un golpe de Estado contra el Gobierno
El PP pedirá este miércoles al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que se pronuncie en el Pleno del Congreso sobre si vislumbra un golpe de Estado contra el Ejecutivo, como parecen insinuar otros dirigentes socialistas a cuenta de las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, y también interrogará a la vicepresidenta segunda y referente de Sumar, Yolanda Díez, si va a seguir sosteniendo el Gobierno de coalición en estas circunstancias.
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