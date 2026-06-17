Trama del PSOE, en directo: declaración de Zapatero y última hora de la imputación del caso Plus Ultra y las joyas

Un mes para preparar una defensa

Zapatero, que entrará a pie por la puerta principal, ha tenido casi un mes para preparar su defensa, desde que el 19 de mayo el juez le comunicó que estaba investigado ante indicios de que sería el "vértice" de una trama en la que ejercería un "liderazgo no visible" y usaría presuntamente sus contactos para conseguir ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros.

La declaración de Zapatero, largamente esperada por el PSOE, deberá aclarar además si los beneficios de la supuesta trama se canalizaron hacia él mediante una maraña de empresas opacas. El foco está en los pagos hechos por Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, que abonó al exlíder socialista 490.780 euros y 239.755 euros a la empresa de sus hijas.

A la causa principal se suma el hallazgo de casi ochenta joyas en la oficina de Zapatero, algunas con valiosos rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes. La joyería Ansorena valoró estos collares, pulseras o sortijas en 1,3 millones de euros y Zapatero las atribuyó a una herencia de su madre y su suegra, pero el juez le investiga en una pieza separada por presunto delito fiscal y de contrabando.