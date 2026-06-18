CASO ZAPATERO
El audio de la declaración de Zapatero: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra"
El expresidente del Gobierno rechazó declarar sobre las joyas que fueron descubiertas en su despacho
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comenzó su declaración este miércoles agradeciendo al juez José Luis Calama que hubiera pospuesto unos días su comparecencia en la Audiencia Nacional. Así consta en la grabación a la que ha tenido acceso esta redacción. Y justo después negó cualquier participación en la concesión de los 53 millones de dinero público a la aerolínea: "Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad", dijo.
En un momento dado, el juez es consciente de la relevancia del asunto de las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho y le dice al expresidente que iba a abordar ese asunto, el de las "dichosas joyas":
José Luis Calama
Al estar en instrucción, Calama le comenta a Rodríguez Zapatero que es consciente de que ha "recurrido" la decisión del juez de que explicase en esta misma comparecencia el origen de las joyas, aspecto que con un "si" le confirma el expresidente. De manera que Calama le aclara que "el recurso no es suspensivo" porque le lanza la pregunta: "¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?"
A lo que Rodríguez Zapatero responde: "No, no deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado", en alusión a las joyas que fueron descubiertas en su despacho, y que tienen un valor estimado de 1,3 millones de euros.
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