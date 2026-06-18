Sánchez justifica a Zapatero por las joyas: "Todos recibimos regalos. La España de 2007 no es la de 2026"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su confianza en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero y hasta ha trasladado su "solidaridad y empatía" a sus hijas y su familia tras la decisión del juez este jueves de imputarlas en la investigación del caso Plus Ultra. En declaraciones a los medios tras su llegada esta tarde a Bruselas para participar en la reunión del Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo se ha plegado al comunicado emitido por el expresidente tras su declaración ante el juez para mostrar su deseo de que "todo se pueda aclarar y proclamar lo que él defiende y que es su inocencia".

El jefe del Ejecutivo ha hablado este mismo jueves con Zapatero y ha asegurado que está "tranquilo" y que seguirá dando explicaciones. Sobre las joyas incautadas en su despacho y tasadas en 1,3 millones de euros, ha argumentado que todos los presidentes reciben regalos de mandatarios de otros países "en reconocimiento y amistad" con España. "Todos recibimos regalos", aseguró, para diferenciar acto seguido que "la España de 2007 no es la de 2026". Se apoya así en que, como se ha trasladado desde el entorno del expresidente, las joyas serían un regalo por parte de Arabia Saudí en un viaje a España del ya fallecido rey Abdalá bin Abdulaziz.

La fecha de los regalos es importante por parte de la defensa para acreditar la prescripción de las conductas de contrabando y fraude a Hacienda que el magistrado atribuye a Zapatero. "Afortunadamente, se ha legislado y regulado", apuntó Sánchez a continuación para hacer un llamamiento a "esperar a ver sus aclaraciones a este respecto.

Desde el entorno de Rodríguez Zapatero explicaron a EL PERIÓDICO que los collares, sortijas y pulseras de mayor valor en el ajuar encontrado a Zapatero nunca fueron tasados por él ni por su familia, por lo que desconocían qué valor podían tener. Asumen que este tipo de presentes responde a un tiempo distinto y a unos usos sociales muy diferentes, que circunscriben a la cultura saudí.

Los regalos se entregaban en cajas institucionales y Rodríguez Zapatero las habría depositado en la misma caja fuerte donde ya guardaba las joyas de la abuela de su esposa Sonsoles Espinosa, de mucho menos valor. Algunas de las joyas, según el informe de la UDEF, estaban en "bolsa de inscripción Presidencia del Gobierno".

Sánchez se ha mostrado "completamente de acuerdo" con las palabras de expresidente a través de un comunicado donde proclamó su inocencia, pidió confianza y respeto a la acción de la justicia. Como presidente del Gobierno y secretario general del PSOE concluyó que Zapatero "cuenta con el respaldo, empatía y apoyo" de su organización.

El presidente del Gobierno ha dicho haber mantenido contacto con Zapatero "durante todos estos días" para trasladarle su apoyo y el respeto a su presunción de inocencia. En este punto ha incidido especialmente, insistiendo en que "cuando se habla de respetar el Estado de derecho", lo es también respetar "el derecho a la presunción de inocencia".

Nuevas imputaciones, mismo respaldo

Una presunción que ha querido extender tanto a su familia como a "algunas trabajadoras que pertenecen al PSOE y, desgraciadamente, también están inmersas" en esta causa. Además de las hijas de Zapatero, el juez también ha imputado a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Tras la declaración de Zapatero ante el juez este miércoles, en el Gobierno reforzaron la confianza en su inocencia. Se plegaron a sus explicaciones y respiraron ante el rechazo del juez a adoptar medidas cautelares, como había pedido la Fiscalía y las acusaciones populares. Un realineamiento que justificaron además por el hecho de que haya dado acceso universal al juez para que busque en cualquier territorio del mundo cuentas o propiedades.

En el PSOE también trataron de rebajar este jueves la decisión del juez José Luis Calama de ampliar la investigación imputando a las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y su secretaria. Un paso que enmarcaron como "previsible". Argumentan que se trata de algo que estaba sobre la mesa desde el primer día y que, por tanto, no altera sus posiciones.

La decisión de extender las imputaciones se tomó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito pidió a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas.

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El juez ha recordado además que en el auto del pasado 18 de mayo se acordaron una serie de entradas y registros, entre ellos en la mercantil Whathefav, de las que ambas son administradoras solidarias. En este sentido, argumenta que tanto Alba como Laura son administradoras formales de dicha mercantil, cuya operativa aparece vinculada al entramado investigado, lo que determina, por sí mismo, la procedencia de su citación en calidad de investigadas.