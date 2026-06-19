Caso del cadáver del congelador
Tras el ultimátum del PNV
Sánchez confirma su hoja de ruta sin ‘superdomingo’ electoral: “Presupuestos en 2026 y elecciones en 2027”
El jefe del Ejecutivo ya no asegura elecciones en julio de 2027 y desliza un adelanto técnico si el Congreso tumba las cuentas públicas
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Madrid
"Presentaremos los Presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027" ha confirmado Pedro Sánchez para añadir que "no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas". Después de abrirse a un adelanto técnico este jueves si decaen las cuentas públicas, como se le ha pedido desde el PNV, el jefe del Ejecutivo ha evitado hablar de elecciones en julio de 2027. Lo que sí ha confirmado es que serán ese año, no antes, y que tampoco habrá un "superdomingo electoral" haciéndolas coincidir con las municipales y autonómicas de mayo de 2027.
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