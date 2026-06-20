Armengol renuncia a ser la candidata del PSOE balear en las autonómicas de 2027

Francina Armengol ha anunciado que no volverá a ser candidata a la presidencia del Govern balear y ha puesto así fin a una trayectoria de más de dos décadas en la primera línea de la política autonómica. La actual presidenta del Congreso de los Diputados ha comunicado su decisión en la reunión del Consell Polític del PSIB-PSOE celebrada en Casa Esment, en Palma, donde ha sido recibida con una larga ovación de los militantes.

"Quiero anunciar que no optaré a la candidatura de la presidencia del Govern", ha afirmado Armengol en la recta final de un discurso de más de una hora en el que ha repasado la actualidad política internacional, ha defendido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha cargado duramente contra el Ejecutivo autonómico de Marga Prohens.

La dirigente socialista ha justificado su decisión por "responsabilidad" ante el momento político actual y ha asegurado que considera que es "lo mejor que se puede hacer en estos momentos". Al mismo tiempo, ha anunciado su intención de optar de nuevo a la presidencia del Congreso de los Diputados cuando se celebren las próximas elecciones generales, siempre que cuente con el respaldo de su partido.

Con este paso atrás, Francina Armengol pone punto final a una de las trayectorias políticas más relevantes de la historia reciente de Baleares. La socialista llegó a la primera línea de la política autonómica de la mano del expresidente del Govern fallecido Francesc Antich, de quien fue su discípula. Durante años batalló desde la oposición contra el entonces presidente popular Jaume Matas, hasta convertirse en una de las figuras más reconocibles del socialismo balear.

En 2007 dio el salto a la presidencia del Consell de Mallorca y, ocho años después, alcanzó la presidencia del Govern balear en las elecciones autonómicas de 2015. Se mantuvo al frente del Ejecutivo durante dos legislaturas consecutivas, lo que se tradujo en ocho años seguidos (hasta 2023), convirtiéndose en la primera mujer en gobernar las Islas.

Después de perder el Govern frente al PP de Marga Prohens en las elecciones de 2023, Armengol fue elegida presidenta del Congreso de los Diputados, uno de los cargos institucionales más importantes del Estado.

En su intervención ante el Consell Polític, la dirigente socialista ha hecho un llamamiento a la militancia para afrontar "con fuerza y ambición" el ciclo electoral que culminará en 2027. Ha recordado que en las próximas semanas se abrirá el proceso de primarias para elegir a los candidatos socialistas y ha defendido que el partido debe situar "las piezas donde más convenga" para maximizar sus opciones de victoria.

Ha evitado señalar a ningún posible sucesor al frente de la candidatura autonómica y ha dejado la decisión en manos de la militancia. "Los militantes tendrán la palabra, como siempre", ha asegurado. Sin embargo, todas las voces apuntan a Rosario Sánchez, que ahora es secretaria de estado de Turismo, y es la mejor posicionada para ser la rival de Marga Prohens en las elecciones autonómicas de 2027.

En uno de los momentos más emotivos de su discurso, ha pedido a los militantes que respalden a quien resulte elegido con la misma intensidad con la que la han apoyado a ella durante los últimos años. "La misma fuerza, ilusión, estima y pasión que habéis puesto en los proyectos que yo he liderado, os pido que la pongáis en los proyectos que se lideren a partir de 2027", ha afirmado.

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El anuncio ha sido recibido con todos los asistentes puestos en pie y una larga ovación, el broche final a una intervención que marca el cierre de una etapa en el socialismo balear y abre la carrera para suceder a la dirigente que durante más de una década ha sido el principal referente político del PSIB.