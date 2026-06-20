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El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez como medida cautelar antes del juicio

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid.

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Tono Calleja Flórez

EFE

Madrid

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como medida cautelar antes del juicio que se celebrará ante un jurado.

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