El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez como medida cautelar antes del juicio
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EFE
Madrid
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