Reacciones tras la declaración de Zapatero y a la espera de la decisión sobre Begoña Gómez: última hora y reacciones en directo

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este jueves poner las actuaciones judiciales del denominado “caso Plus Ultra” en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y ejercer su derecho de defensa. La decisión se produce en el marco de una causa que investiga una presunta red internacional de blanqueo de capitales vinculada al rescate de Air Europa y en la que el exjefe del Ejecutivo declaró este miércoles ante el magistrado.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

Tono Calleja Flórez Peritos seleccionados por la jueza alertaron en 2021 de que Plus Ultra extrajo a Panamá y Dominica los fondos del rescate Los expertos del despacho Martín Molina desvelaron que en el informe de auditoría de la aerolínea no se ponía de manifiesto que el dinero podía acabar "en Panamá, Portugal o Dominica", lo que les generó "más dudas para decir: cuidado con este préstamo participativo".

Zapatero admite la amistad con el empresario Manuel Aarón Fajardo, su "lugarteniente" en Venezuela El senador del PSOE por Lanzarote pidió ayuda a Zapatero para su hijo, un joven inversor que montó una bolsa de criptomonedas en Caracas

Bildu rechaza usar los casos de corrupción "como excusa" para abrir la puerta del Gobierno a PP y Vox La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, sigue apostando por elecciones generales en 2027, e incluso no vería mal hacer coincidir esos comicios con las autonómicas y municipales previstas para mayo, pero rechaza utilizar los casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez "como excusa para abrir la puerta a la alternativa de un Gobierno de PP y Vox". Así lo explica en una entrevista concedida al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, en la que también adelanta que su formación exigirá la inclusión de medidas sobre vivienda en el decreto ley que el Gobierno prevé aprobar el próximo día 29 con ayudas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos del conflicto internacional derivado de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Sánchez destaca que fue Zapatero quien reguló los regalos a presidentes y que le toca a él decidir si devuelve joyas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en valor que fue el exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero el que impulsó la regulación sobre los regalos oficiales, y ha desgranado que le corresponde a él decidir si tiene que devolver las joyas intervenidas en los registros del 'caso Plus Ultra', tasadas preliminarmente en 1,3 millones. También ha vuelto a expresar que confía en su inocencia tras su imputación en esta causa judicial.

Peinado abre una pieza en el 'caso Begoña Gómez' contra Barrabés por presunta prevaricación y fraude a intereses de UE El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez', la causa sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea del empresario Juan Carlos Barrabés, ante la sospecha de supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos.

El PP amplía su nueva moción pidiendo elecciones o cuestión de confianza y espera que el Congreso no la vete El PP ha reformulado y ampliado la moción que registró este jueves en el Congreso para votar en el próximo Pleno la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones o una cuestión de confianza, y confía en que esta vez pase el filtro de la Mesa que preside Francina Armengol ya que usa redacciones que en su día sí se permitieron. La nueva redacción mantiene los puntos más controvertidos, exigiendo "la inmediata dimisión en bloque del Gobierno" y la convocatoria de elecciones, "tal y como se solicitaba" en una proposición no de ley de Vox que la Mesa admitió a trámite en octubre de 2024.

La Audiencia Nacional llama a otros dos cargos de la Guardia Civil como testigos en el 'caso Leire Díez' La Audiencia Nacional ha acordado citar como testigos en el 'caso Leire Díez' el próximo 23 de junio al general responsable de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y al comandante Juan Manuel del Barco, secretario del director adjunto operativo, Manuel Llamas. Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, del juzgado a cargo del caso que investiga la presunta trama que habría intentado desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE bajo el supuesto liderazgo del exdirigente socialista Santos Cerdán.

El PP desea que "por primera vez en su vida, Sánchez diga la verdad" y adelante elecciones El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, no ha dado "credibilidad" a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre un adelanto electoral, pero ha mostrado "deseos infinitos" de que "por primera vez en su vida", el también líder del PSOE "diga la verdad" y convoque los comicios generales "mañana mismo". Así lo ha manifestado, en rueda de prensa en la sede del PPCV, un día después de que Sánchez dejara abierta la posibilidad de adelantar elecciones en caso de que no consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027. Fuentes de Moncloa precisaron que en ningún caso habría comicios en 2026 y solo cabría un anticipo técnico de unos meses.

El BNG advierte que hay "muchas preguntas sin responder" en la declaración de Zapatero La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reconocido que la declaración ante el juez del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero deja "muchas preguntas sin responder", pero ha insistido en que la "línea roja" para retirar el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez es "que no haya financiación ilegal del PSOE", remarcando que el Bloque "no está en Madrid para dar soporte a un gobierno, sino para defender los intereses de los gallegos". En declaraciones a los medios este viernes, la líder de la oposición ha vuelto a reiterar que la legislatura "tiene sentido" si "se cumple con Galicia y con la sociedad" porque, ha añadido, "hay muchas necesidades en materia social".