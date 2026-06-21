Peinado señala a Pedro Sánchez en cuatro actuaciones por las que acusa de tráfico de influencias a su mujer, Begoña Gómez

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado señala a Pedro Sánchez en al menos cuatro actuaciones --dos reuniones en Moncloa y dos acuerdos con empresas-- por las que atribuye un delito de tráfico de influencias a Begoña Gómez, según consta en un auto de 20 de junio, en el que el instructor envía a juicio a la esposa del presidente del Gobierno, a su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

En la resolución, en la que también les atribuye los delitos de corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, el magistrado aprecia riesgo de fuga y les retira el pasaporte a Gómez y a la asesora, a quienes obliga a comparecer en el juzgado cada 15 días.

El auto especifica que se atribuye el delito de tráfico de influencias a Begoña Gómez porque "influye sobre autoridad o funcionario prevaliéndose de relación personal con el presidente del Gobierno, y de éste con el resto de la Administración". Y "gracias a esa posición" accede "a interlocuciones institucionalmente excepcionales", valiéndose de "la sola condición de 'esposa de”.

"Decisiones favorables"

Para Peinado, "desde la llegada de su esposo primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra [de Begoña Gómez en la Complutense] y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".

En concreto, estas son las reuniones celebradas en Moncloa y los dos acuerdos de financiación de la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en los que Peinado señala a Pedro Sánchez.

Peinado destaca que "tras la investidura de Pedro Sánchez se produce un cambio radical en la trayectoria" de su mujer, que fue nombrada directora del IE Africa Center. En ese momento estableció "vínculos con la Organización Mundial del Turismo y con la Startup Wakalua SL, ámbito en el que coincide con Juan Carlos Barrabés".

Este empresario, que también está procesado, reconoció que mantuvo con Begoña Gómez "varias reuniones en la Moncloa, que situó en los meses posteriores a la pandemia". "Añadió, además, que se reunió con Pedro Sánchez 'una vez o dos' en la Moncloa, en presencia de Begoña Gómez. Todo ello sitúa los primeros contactos profesionales entre ambos en el ámbito mismo de la residencia oficial del presidente del Gobierno", prosigue el auto.

El instructor resalta que el entonces rector de la Complutense, Joaquín Goyache, "se desplazó al Palacio de la Moncloa, residencia oficial del presidente del Gobierno, extremo que él mismo reconoció en sus declaraciones, en las que dijo: "Yo no conocía a la señora Gómez más que por los medios, obviamente, porque es la mujer del señor presidente del Gobierno, pero que me quería conocer. […] La Escuela de Gobierno estaba cerrada en ese tiempo, era a finales de julio y me dijo si no me importaba acudir al Palacio de la Moncloa y allí acudí, me reuní a solas con ella”.

Para Peinado, "no resulta irrelevante que la iniciativa relativa a la creación de la cátedra no se canalizara por los cauces ordinarios internos desde un primer momento, sino que viniera precedida de, al menos, una reunión mantenida en el Palacio de la Moncloa, tras la que el rector trasladó al vicerrector la instrucción, en términos literales, de que 'tenemos que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente”. El juez sostiene que esta situación "refuerza el indicio de tráfico de influencias derivado de la posición institucional de Begoña Gómez como esposa del presidente del Gobierno".

Entre las reuniones que mantuvo Begoña Gómez para constituir la Cátedra destaca, afirma el juez, la mantenida "con el señor Ignacio Mariscal, de la empresa Reale Seguros, que se produjo por la intermediación de David Sanza, amigo personal del presidente del Gobierno".

"Mariscal además confirmó que en el año, cuando tuvo lugar su reunión con Begoña Gómez, no mantuvo ninguna otra reunión de estas características", completa Peinado, que recuerda que la financiación de la cátedra "se articuló mediante aportaciones de empresas de primer nivel con vínculos de diferente clase con la Administración General del Estado".

En el caso de Google, una de las empresas que financió la cátedra, "el primer contacto fue por medio de Miguel Escassi, antiguo Asesor de Transformación Digital de la vicepresidencia del Gobierno durante el Gobierno de Sánchez y con el que se reunió en el Palacio de la Moncloa en marzo de 2022, semanas antes del acuerdo entre Google y la Cátedra TSC". El 1 de julio de 2022 Gómez se reunió con Escassi, directivo de Google, en el Ateneo de Madrid con motivo del evento "Los carteles de la guerra", organizado por la Fundación Pablo Iglesias, dependiente del PSOE.

"De los correos electrónicos, [...], se puede observar que apenas seis días después de este contacto, el 7 de julio de 2022, Cristina Álvarez inició las gestiones directas con el vicerrector Juan Carlos Doadrio para dar respuesta a un requerimiento de Google [...] para el desarrollo de la plataforma tecnológica". El 11 de julio de 2022 Álvarez remitió al vicerrector "el borrador de una carta de solicitud de colaboración económica por importe de 80.000 euros", desvela el juez.