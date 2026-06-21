Reacciones a las medidas cautelares del juez Peinado contra Begoña Gómez: última hora de los problemas judiciales del PSOE, Zapatero y Sánchez

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como retirarle el pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

Tono Calleja Flórez Peinado señala a Pedro Sánchez en cuatro actuaciones por las que acusa de tráfico de influencias a su mujer, Begoña Gómez El juez de Madrid Juan Carlos Peinado señala a Pedro Sánchez en al menos cuatro actuaciones --dos reuniones en Moncloa y dos acuerdos con empresas-- por las que atribuye un delito de tráfico de influencias a Begoña Gómez, según consta en un auto de 20 de junio, en el que el instructor envía a juicio a la esposa del presidente del Gobierno, a su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

Carlota Camps El PP acusa a Sánchez de convertir la Moncloa "en una guarida de delincuentes" tras la retirada del pasaporte a su esposa "Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal". Así ha reaccionado el secretario general del PP, Miguel Tellado, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya decidido retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. La argumentación del juez en el auto de apertura de juicio oral es que existe riesgo de fuga porque las penas que se le atribuyen van de los dos a los 16 años de cárcel. "España se merece un gobierno que no robe. Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya", ha rematado.

Miguel Ángel Rodríguez Moncloa denuncia la "persecución" y "obsesión" de Peinado con Begoña Gómez La decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez constata, según fuentes de la Moncloa, la "persecución" y la "obsesión" del magistrado con la esposa del presidente del Gobierno. Tras conocerse este sábado la medida cautelar antes del juicio que se celebrará ante un jurado, desde el Gobierno denuncian la "desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos". Además, contrastan el caso de Begoña Gómez con el de José Luís Rodríguez Zapatero, donde el juez José Luis Calama rechazó adoptar esta medida.

Tono Calleja Flórez Peinado ve posible que los escoltas de Begoña Gómez la ayuden a huir de España El juez de Madrid Juan Carlos Peinado sostiene en el auto en el que dicta la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los escoltas de Moncloa podrían ayudarla a fugarse de España para eludir presentarse en el juicio: "Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", dice de forma literal la resolución dictada este sábado en la que le retira el pasaporte y le obliga a presentarse cada 15 días en el juzgado.

Tono Calleja Flórez El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez al ver riesgo de fuga ante una posible condena máxima de 16 años El juez Juan Carlos Peinado ha decidido retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asistente en Moncloa, María Cristina Álvarez, como medida cautelar antes del juicio que se celebrará ante un jurado, según especifica en un auto de 20 de junio, al que ha tenido acceso esta redacción, en el que el instructor aprecia riesgo de fuga porque las penas que se le atribuyen van de los dos a los 16 años de cárcel.

El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez como medida cautelar antes del juicio El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez, le prohíbe salir de España y le hace fichar cada 15 días.

Tono Calleja Flórez Peritos seleccionados por la jueza alertaron en 2021 de que Plus Ultra extrajo a Panamá y Dominica los fondos del rescate Los expertos del despacho Martín Molina desvelaron que en el informe de auditoría de la aerolínea no se ponía de manifiesto que el dinero podía acabar "en Panamá, Portugal o Dominica", lo que les generó "más dudas para decir: cuidado con este préstamo participativo".

Zapatero admite la amistad con el empresario Manuel Aarón Fajardo, su "lugarteniente" en Venezuela El senador del PSOE por Lanzarote pidió ayuda a Zapatero para su hijo, un joven inversor que montó una bolsa de criptomonedas en Caracas

Bildu rechaza usar los casos de corrupción "como excusa" para abrir la puerta del Gobierno a PP y Vox La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, sigue apostando por elecciones generales en 2027, e incluso no vería mal hacer coincidir esos comicios con las autonómicas y municipales previstas para mayo, pero rechaza utilizar los casos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del presidente Pedro Sánchez "como excusa para abrir la puerta a la alternativa de un Gobierno de PP y Vox". Así lo explica en una entrevista concedida al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, en la que también adelanta que su formación exigirá la inclusión de medidas sobre vivienda en el decreto ley que el Gobierno prevé aprobar el próximo día 29 con ayudas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos del conflicto internacional derivado de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.