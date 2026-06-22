Los mensajes de la cúpula de Plus Ultra desmienten a Zapatero, que negó ante el juez tener los contactos con la aerolínea

La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional no sólo no logró "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad", en palabras del magistrado, sino que no casa con los mensajes intervenidos en la investigación entre miembros de la cúpula de Plus Ultra. Unas comunicaciones que evidencian contactos directos con el expresidente socialista y que contrasta con lo manifestado este miércoles, cuando aseguró no haber tenido "ninguna interacción" con los directivos de la aerolínea. Zapatero, que declaró en calidad de imputado, dijo también desconocer de la vinculación de un empresario venezolano con la empresa Plus Ultra, pese a que el intercambio de mensajes deja claro que este vínculo era más que conocido.

En las tres horas de declaración, el expresidente trató de desvincularse de Plus Ultra, que en plena pandemia de coronavirus recibió un polémico rescate del Gobierno por valor de 53 millones de euros por presunta mediación de Zapatero, y que habría empleado la ayuda para blanquear capitales a través de una red societaria internacional. Así, Zapatero rechazó ante el juez haber tenido contactos con los dueños de Plus Ultra y descargó la responsabilidad en su "amigo" 'Julito' Martínez, asegurando que era él quien mantenía esos contactos. "Con Plus Ultra la interacción la llevaba básicamente Julio Martínez, que cuajó, yo creo, una relación ya de otra naturaleza", defendió Zapatero, que fue repreguntado por Calama por esta expresión. "Que tenía una relación más intensa", abundó el exdirigente socialista, según los audios de la declaración, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

PI STUDIO | FOTO: José Luís Roca

"Para hacer su trabajo, ¿no habría sido lógico que hablara con el CEO, o el director financiero de Plus Ultra...?", insistió Calama, que obtuvo un rechazo tajante de Zapatero: "No, no he hecho ninguna interacción con ellos". El expresidente también aseguró que "yo no he hecho ningún informe para Plus Ultra", asegurando que sus trabajos eran para Análisis Relevante SL, consultoría que el magistrado sospecha que era en realidad una empresa pantalla para canalizar pagos a la familia del expresidente y que es propiedad de 'Julito' Martínez, su presunto testaferro, según la tesis de los investigadores.

Calama preguntó directamente a Zapatero si conocía a "los propietarios de Plus Ultra y a los altos directivos". La respuesta fue tajante: "No, no los conocía en aquel momento", defendió Zapatero, que sí precisó que mantuvo una comida con Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, pero en el año 2024. El expresidente fue inquirido por si había tenido "algún tipo de conversación telefónica o a través de Whatsapp o correo electrónico" con miembros de la compañía, algo que Zapatero negó de nuevo con rotundidad. "No, de lo que es la estructura de Plus Ultra y demás no, nunca". El juez pasó entonces a preguntarle por el principal accionista de Plus Ultra: "¿Conoce a Rodolfo Reyes Rojas?", en referencia al que fuera principal accionista de Plus Ultra. La respuesta fue clara: "No".

Sin embargo, los mensajes intervenidos en la investigación apuntan que sí se habrían producido contactos entre Zapatero y la estructura empresarial, que sería conocida por el expresidente. En una conversación del 29 de abril de 2020 entre Reyes y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, este último avisó de una llamada que iba a recibir del expresidente. Así, aseguraba que había tenido que cambiar su foto de perfil porque "me llama Zapatero", a lo que Reyes le replica: "Ya vi que estás muy corporativo en tu foto de perfil".

Al día siguiente, los directivos de Plus Ultra intercambiaron varias llamadas y quedaron en llamar a Manuel Fajardo, hijo del senador del PSOE con el mismo nombre y al que los investigadores describen como "la pieza de ZP en Venezuela". Esos mensajes estarían relacionados con una llamada que, según el juez, se produjo el 30 de abril y tuvo una duración de 11 minutos. "Según consta en las actuaciones, usted llama a Julio Martínez Sola el 30 de abril de 2020", expuso Calama en la conversación. "Y parece, según las actuaciones, que tienen una conversación de unos once minutos donde el señor Sola le informa a usted...", continuó, antes de ser interrumpido por Zapatero, que negó la mayor: "No he hablado en mi vida con el señor Sola por teléfono, hasta ese almuerzo que refiero". En las conversaciones hay múltiples referencias a Zapatero. "Mañana Zapatero interviene directamente, va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España", trasladó Martínez Sola a Rodolfo Reyes el 29 de enero de 2021.

Negó vínculos con Camilo Ibrahim

Los mensajes interceptados por EEUU al exdueño de Plus Ultra Rodolfo Reyes también contradicen la versión que dio Zapatero en la Audiencia Nacional sobre sus vínculos con otro accionista de la aerolínea: Camilo Ibrahim, muy relacionado con la cúpula chavista.

A preguntas del magistrado José Luis Calama, el expresidente del Gobierno aseguró que conoció a Ibrahim al reclamarle este que le ayudara a liberar “al tío de Juan Guaidó”, y que desde entonces forjó un vínculo “estrictamente personal”. Después aseguró que solo tuvo conocimiento “a través de terceros o por la prensa” de que Ibrahim “tenía alguna vinculación con Plus Ultra. Pero no, a mí nunca me ha hablado de Plus Ultra”, zanjó.

Sin embargo, los mensajes apuntan a que la relación entre ambos no sería únicamente personal. El 6 de febrero de 2021, Rodolfo Reyes informó a Martínez Sola de una reunión de Zapatero con Camilo Ibrahim. "Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa", le informó. En esos días, mantuvieron contactos con la SEPI en la gestión de ese rescate -"Acabamos de hablar con SEPI", dijo Martínez Sola tres días antes, el 3 de febrero de 2021-.

Además, pese a que Zapatero sostuvo ante el juez no conocer la vinculación de Ibrahim con Plus Ultra, los mensajes parecen desmentirle, y el mismo 6 de febrero de 2021, Sola asegura que 'Julito' Martínez - a quien se refieren como "el tocayo"- se interesó precisamente por esta vinculación mientras estaba con el expresidente de Gobierno: "Me preguntó el tocayo (estaba con ZP) cuánto tenía Camilio en Plus Ultra".

El 21 de septiembre de 2021, Martínez Sola informa de que ha "hablado con el tocayo", en referencia a 'Julito' Martínez, para contarle que "está presionando lo máximo posible" para la obtención de la ayuda del Gobierno. En ese mismo mensaje, valora pedirle a Camilo intercesión con Zapatero: "Como esta semana comeremos con Camilo, no sé si es bueno que le digamos que llame él también a Zapatero", traslada a Reyes, poniendo de manifiesto la relación existente entre Zapatero y el dirigente chavista, y trasluciendo que esa relación no sólo comprendería, como dijo el expresidente, las cuestiones personales.