Sentencia
El PSOE critica la suspensión de la pena de Víctor de Aldama: "¿Sale a cuenta ser corruptor en España?"
Montse Mínguez asegura que el comisionista se libra de ir a la cárcel "porque así lo pidió el PP"
Celebra que "quien la hace la pague", pero lamenta el trato de favor para el empresario que colaboró con el tribunal
Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Begoña Gómez y sentencia del caso mascarillas
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha celebrado en un mensaje en X que "quien la hace la pague" en referencia a las condenas por parte del Tribunal Supremo (TS) al exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. Pero ha lamentado que el TS haya suspendido la aplicación de la pena a este último, en su opinión porque "así lo pidió el PP".
Mínguez asegura en su mensaje que "sinceramente, cuesta entender" que Aldama vaya a librarse de la cárcel, como ha decidido el alto tribunal y se pregunta si "¿sale a cuenta ser corruptor en España?"
La sentencia conocida esta mañana condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años de prisión y a Aldama solamente a cuatro años y medio. Pero ni siquiera entrará en prisión por su colaboración con el tribunal, lo que ha facilitado la condena de los demás imputados en el llamado caso Mascarillas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra un emblemático bar donde se tiraban las mejores cañas de Castelló
- Crimen de Almenara: la custodia de los hijos del fallecido y su exmujer había provocado discusiones con intervención policial
- La Iglesia diocesana suma seis nuevos sacerdotes para Castellón tras años de formación y discernimiento
- De TikTok a abrir una tienda única en un pueblo de Castellón: “Hemos recibido mucho cariño de la gente”
- El pueblo medieval más bonito de Teruel está a diez minutos de Castellón y tiene un castillo del siglo XIII
- Circula en redes la que podría ser la nueva camiseta del CD Castellón para la temporada 2026/27 (y el nuevo patrocinador)
- Novedades en el crimen de Almenara: el juzgado ordena prisión para el detenido
- El regreso a las aulas en el colegio Escuelas Pías de Castelló 50 años después