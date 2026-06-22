Sentencia del Supremo
El Gobierno considera "desproporcionada" la condena a Ábalos a 24 años de presión por el caso mascarillas
Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio, tras colaborar con la justicia, y el asesor del exministro, Koldo García, a 19 años
Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Begoña Gómez y sentencia del caso mascarillas
"Desproporcionada". Al Gobierno no le acaba de encajar las diferencias entre los acusados en la sentencia por el caso mascarillas. Después de que ni Pedro Sánchez ni ningún otro miembro del Ejecutivo se refiresen a la sentencia este lunes durante un acto público en el Teatro Real sobre los fondos europeos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ejercido de portavoz oficioso para cuestionarla. Visiblemente indignado, Puente ha explicado que "cualquier con ojos en la cara" vería que la sentencia contra José Luis Ábalos de 24 años de prisión por el caso mascarillas es desproporcinada.
El titular de Transportes ya reaccionó poco después de hacerse pública la sentancia para escalificarla como de "tremendamente aleccionadora". A través de un mensaje en la red social X, ironizó en referencia al comisionista Víctor de Aldama sobre que 'si cometéis delitos pero luego os portáis bien y “colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión".
Tras ello ha añadido que "si en el informe incluís la asistencia a Manifestaciones sanadoras, como contra la corrupción o en defensa de la Nación, eso ayudará mucho". Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio, tras colaborar con la justicia, y el asesor del exministro, Koldo García, a 19 años.
La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción, y destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.
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