Investigación
La Guardia Civil registra dependencias del Ayuntamiento de Soria por unas diligencias sobre el área de Comercio
La operación policial está vinculada a una investigación abierta en un juzgado de la ciudad
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EFE
Soria
Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil están practicando un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria por unas diligencias abiertas por la sección civil y de instrucción 3 del tribunal de instancia de la ciudad que tendrían que ver con el área de Comercio del consistorio.
Según ha informado la Subdelegación del Gobierno de Soria, los agentes están registrando estas dependencias desde primera hora de este jueves.
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