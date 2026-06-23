El PP pisa el acelerador de su pacto con Vox en Andalucía y activa la cuenta atrás para la investidura de Juanma Moreno

Las negociaciones se aceleran. Andalucía sigue con un Gobierno en funciones más de un mes después de las elecciones autonómicas, pero parece que esto no va a tardar en cambiar. El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, se reunirá a partir de este martes con los grupos para conocer de primera mano sus impresiones de cara a una nueva investidura y, tras estos encuentros, dará un nombre para presidir la comunidad.

Este martes comienza la ronda de contactos del presidente del Parlamento de Andalucía con los portavoces de los grupos de la Cámara para proponer a un candidato a la presidencia que será, sin duda alguna: el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno. El primero en pasar por el Hospital de las Cinco Llagas será el presidente popular al que seguirán el resto de grupos de mayor a menor.

Pese a que en un primer momento parecía que los tiempos podrían dilatarse, como había ocurrido en otras comunidades en las que PP y Vox habían tenido que negociar una investidura, en Andalucía han pisado el acelerador. El dirigente popular quiere irse de vacaciones con los deberes hechos y los intercambios entre ambas formaciones, que se desarrollan con el mayor secretismo posible, no han cesado. "Cuanto antes", zanjó el presidente andaluz este lunes. Los populares apuran una negociación con Vox que tiene entre sus ejes un compromiso de estabilidad de cuatro años, el pulso en torno a una posible entrada de la formación de Santiago Abascal en el Gobierno autonómico y cuestiones tildadas como "ilegales" por el PP como la prioridad nacional.

San Telmo marca los ritmos

Esta será una semana clave para la formación de este nuevo gobierno, que Moreno insiste en que debe ser exclusivamente del PP. El presidente del Parlamento, además de al presidente en funciones, se encontrará este martes con la líder del PSOE, María Jesús Montero, y el de Vox, Manuel Gavira. Además, el miércoles será el turno del portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

Una vez terminen estos encuentros con los distintos grupos, Aguirre tiene que proponer antes del 29 a Moreno como candidato plantear un calendario oficial para su investidura. El objetivo es que pueda tener lugar a mediados del mes de julio. Los tiempos se miden en San Fernando y San Telmo, son ellos los que están marcando los ritmos parlamentarios. Y en la Mesa del Parlamento el PP tiene una posición de fortaleza para mantener la iniciativa en función de cómo avancen las conversaciones con los de Santiago Abascal.

Ni Montero ni García ni Maíllo apoyarán la propuesta del presidente de la Cámara. Sin embargo, el papel de Gavira se prevé muy distinto al del resto de grupos. Como adelantó la Cadena Ser, el PP y Vox ya han intercambiado las medidas que ambas formaciones consideran fundamentales para un pacto de gobierno y que los de Abascal han priorizado a cualquier tipo de cargo de responsabilidad. Sin embargo, poco se sabe de ellas.

Gobierno en solitario o en coalición

El equipo del presidente andaluz mantiene públicamente su intención de no ceder consejerías a Vox, y especialmente la de Agricultura, la principal reivindicación de los de Santiago Abascal. Esto marcaría una diferencia sustancial en relación con otras comunidades autónomas como Extremadura, Castilla y León o Aragón. "Nuestro objetivo es un gobierno en solitario. Respetamos lo que digan el resto de partidos sobre sus preferencias, pero nosotros preferimos que todos los consejeros sean del PP", apuntó el secretario general del PP Andaluz, Antonio Repullo.

En segundo lugar, que el pacto que se firme dé estabilidad a la Junta de Andalucía durante un periodo de cuatro años con sus correspondientes presupuestos. "Lo importante es un buen acuerdo estable y para cuatro años con un gobierno solvente que soluciones los problemas. No queremos un gobierno como el de Pedro Sánchez con socios que no se hablan y con bloqueos. Queremos estabilidad", detalló Repullo.

Moreno mira ya a los presupuestos

Ante el secretismo de las conversaciones de las formaciones de derechas, desde la izquierda reclaman conocer el contenido de las mismas. La diputada socialista Ángeles Férriz exigía este mismo lunes en el Parlamento de Andalucía la necesidad de "saber que dice ese documento, cuáles son las políticas que vamos a tener que afrontar en Andalucía, las cesiones que vamos a tener que hacer", además de "lo que está en juego".

Moreno confía en que el pleno de investidura llegue más pronto que tarde. De hecho, el presidente de la Junta pone ya la vista en los presupuestos del 2027. En la inauguración de un nuevo hospital en Jerez de la Frontera este lunes, el presidente en funciones ha asegurado que espera y "desea" que "el diálogo dé sus frutos y la sesión de investidura se pueda celebrar lo antes posible".

La convocatoria de un pleno de investidura supondrá el pistoletazo de salida para la cuenta atrás. Si no se consigue un presidente por mayoría absoluta en la primera votación, el pleno volverá a convocarse 48 horas después, aunque esta vez solo será necesaria una mayoría simple. A partir de este momento, comienza un plazo de dos meses en los que si no hay una votación satisfactoria, se volverán a convocar las elecciones.

El calendario para una posible repetición electoral

·E Estatuto de Autonomía detalla en su artículo 118, sobre la elección del presidente de la Junta de Andalucía, que el candidato propuesto para optar a la investidura presentará su programa al Parlamento" y, "para ser elegido", deberá, "en primera votación, obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones.

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La misma norma aclara que, en caso de no conseguirse dicha mayoría, se tramitarán sucesivas propuestas de candidatos a la presidencia de la Junta en la forma prevista, y si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones. Hasta ahora, esta posibilidad no se ha materializado en la historia de la autonomía andaluza, y no ha sido necesario repetir la convocatoria de elecciones al no ser posible la investidura de un candidato a la presidencia de la Junta al margen de si su partido hubiera ganado o no con mayoría absoluta en las elecciones correspondientes.