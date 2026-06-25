El Congreso exige a Sánchez someterse a una cuestión de confianza con los votos de PP, Vox y Junts

En una votación que se ha entendido como una cuestión de confianza encubierta, el Congreso ha exigido a Pedro Sánchez que se someta justo a eso, a una cuestión de confianza, pero esta de verdad, con carácter vinculante. El PP, que ya usó ayer su mayoría absoluta en el Senado, a la que solo se sumó Vox, para reclamar elecciones generales, ha logrado este jueves el apoyo nuevamente de los ultras y, en este caso, de Junts y Coalición Canaria, para aprobar una moción en la que piden al presidente del Gobierno que compruebe si mantiene la confianza de la Cámara Baja y le exigen su dimisión. Los populares han celebrado el éxito de su iniciativa al grito de "¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!", que la bancada socialista ha trata de cubrir con un sonoro aplauso por las tres leyes aprobadas en este pleno.

Tras el polémico veto de la pasada semana, cuando PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso, vetaron dos iniciativas -de PP y de Junts- en las que se pedía la convocatoria de los comicios, los populares lograron colar en otro texto la petición de una cuestión de confianza. "El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa", reza el texto aprobado.

Y no solo eso. La misma mayoría, salvo una abstención de Coalición Canaria, ha logrado que el Congreso considere que "la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tiene como protagosnistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión". A la salida del hemiciclo, un ministro ha recalcado que el "efecto político" de la iniciativa es "cero". Y es que, el voto a favor de una mayoría en la Cámara Baja no es vinculante, aunque sí materializa una mayoría clara en contra del jefe del Ejecutivo.

El voto clave ha sido el de Junts. Mientras que este miércoles decidieron no participar en la votación del Senado en la que el PP exigía la convocatoria de elecciones, los posconvergentes sí han respaldado las vías de la cuestión de confianza o la dimisión. Ambos caminos son factíbles con la propuesta que lanzó Miriam Nogueras desde la tribuna del hemiciclo durante la comparecencia de Sánchez, en la que le pidió que diera un paso atrás para que el bloque de la investidura pudiera elegir un nuevo presidente y aguantar la legislatura hasta 2027.

Votaciones legislativas

Aun así, el Gobierno ha logrado aunar al bloque de la investidura para aprobar dos nuevas leyes y convalidar un real decreto ley. No ha logrado, sin embargo, el pleno de victorias que sí cerró la semana pasada. PP, Vox y Junts han tumbado un segundo decreto que autorizaba "operaciones de crédito extraordinarias" a varios organismo, como Renfe, Salvamento Marítimo, Puertos del Estado o al Instituto de Comercio Exterior (ICEX). El que sí ha salido adelante es el que regula, por cuarto año consecutivo, los descuentos al transporte para jóvenes durante este verano para viajes en autobús y tren por todo el territorio nacional y para viajes de Interrail por Europa.

En cuanto a las proposiciones de ley, el Congreso ha dado el visto bueno a dos de las demandas por los aliados del Gobierno. Una de ellas para prohibir las terapias de conversión LGTBIQ+ e imponer penas de cárcel de entre seis meses y dos años a quienes las fomenten. Además, el Gobierno ha saldado uno de sus principales compromisos con el BNG con la aprobación de otra norma que transfiere la titularidad de la AP-9 a la Xunta de Galicia. Ambas iniciativas han salido con el voto en contra de PP y Vox.

Con estas tres victorias, la bancada del PSOE se ha puesto en pie para aplaudir al final de las votaciones, intentando acallar los gritos del PP que pedían la dimisión de Sánchez.