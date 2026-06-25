Seísmo en Venezuela
Muere en Caracas una ciudadana hispano-venezolana por el terremoto que ha sacudido el país
La fallecida es Alazne Solabarrieta, nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Vizcaya) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse en el país latinoamericano
EP
Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascencencia vasca, ha fallecido este jueves en el terremoto registrado en el barrio caraqueño de San Bernardino. El marido, Koldo Olalde, que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado en camilla, según han informado a Europa Press fuentes familiares.
Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Vizcaya) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.
Allí nació Alazne, prima de María Esther Solabarrieta, ex directora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Vizcaya. La fallecida tiene dos hijos, Alazne e Ilargi.
El norte de Venezuela ha sufrido dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, que a primera hora de la mañana había provocado al menos una treintena de muertos y 700 heridos.
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