Sánchez pide al PSOE "coraje" para "limpiar lo que haya que limpiar" y "seguir gobernando" hasta "la España de 2030"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha abierto el Comité Federal de su partido reclamando a la organización "coraje" y "determinación" para "seguir gobernando" ahora y también "la España de 2030". La parte principal de su discurso de apertura del cónclave ha consistido en una reivindicación de la labor de su Gobierno desde 2018. Y en su contraposición con lo que significaría un ejecutivo del PP y Vox. Sánchez ha resumido los escándalos de corrupción que han acosado a su formación y al Gobierno en los últimos meses, diferenciando los que considera casos reales de corrupción de las causas contra su familia, y se ha comprometido a "limpiar lo que haya que limpiar" para seguir después "mejorando la vida de los ciudadanos".

"En España, en cada municipio, en los territorios y a nivel estatal e incluso internacional", ha continuado ante los miembros de la dirección, "se está librando una cruenta batalla entre el progreso y la involución". Una batalla en la que "la derecha y la ultraderecha" trabajan para "recortar el Estado del bienestar" y "liquidar derechos y libertades". Ante esta realidad, el PSOE lidera un Gobierno que "incomoda" porque trabaja para "mejorar la vida de la gente".

En su defensa de la labor de sus gobiernos desde hace ocho años, el líder socialista ha reivindicado que "en 2027, España es un país mejor que en 2023 y mucho mejor que la España que nos legaron en 2018", por lo que ha rechazado el "discurso apocalíptico del PP y Vox en el que llevan instalados ocho años".

En alusión a los distintos procesos judiciales que afectan al partido y al igual que hizo el miércoles en el Congreso, el secretario general socialista ha querido diferenciar los que afectan a "personas concretas que se aprovecharon de su condición", en referencia a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel, o Santos Cerdán, del caso Zapatero, que está "en fase indiciaria" o, por último, los procesos judiciales contra su mujer, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez, "cargados de polémica y de correcciones de la Audiencia Provincial [en referencia al caso de su esposa]".

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En el caso de Zapatero, Sánchez no ha querido entrar en el detalle de las investigaciones o en el caso de las joyas, ha defendido de forma vehemente su presunción de inocencia y, sobre todo, ha cargado contra "el atropello de sus derechos fundamentales" por haberse hecho públicos su agenda y sus mensajes escritos durante años. "Se ha causado un inmenso daño desde todos los puntos de vista, también el personal y el familiar", ha asegurado para avanzar que "desde el PSOE no nos vamos a callar; pedimos que todo se esclarezca. No permitiremos que esto sirva para tapar su legado en el que impulsó la igualdad, impulsó derechos, nos sacó de una guerra ilegal y acabó con la violencia terrorista en España".