Caso Leire
Zarrías acusa a la UCO y a Anticorrupción de elevar el caso Leire a la Audiencia Nacional pese las "reservas" del juez ordinario que abrió la causa
El exdirigente del PSOE andaluz presenta un escrito de alegaciones en el que requiere la práctica de varias pruebas de descargo
DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE
La defensa del exdirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías, investigado en el caso Leire, acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción de haber manipulado para que este asunto, abierto por un juez ordinario de Madrid tras recibir las primeras denuncias contra la exmilitante socialista, llegara a la Audiencia Nacional ante las "reservas" que el primer juez mostraba ante las tesis acusatorias.
Al llegar el asunto al juzgado central, Zarrías pasó de ser testigo a ser imputado por presuntamente utilizar su sociedad particular Zaño Sociedad Consultora para contratar a la presunta 'fontanera' por unos presuntos trabajos que en realidad escondían compensar sus actividades contra fiscales, jueces y miembros de la UCO en relación con las causas judiciales abiertas contra el Gobierno. Todo ello se fundamentaba en informes de la Guardia Civil que fueron entregados al juez Pedraz, que ya investigaba a la exmilitante por actividades presuntamente delictivas relacionadas con empresas que habían sido favorecidas por la Sepi.
"Sin hacer juicios de intenciones, todo apunta a que detrás de estas razones para el requerimiento de inhibición se encuentra una no explícita, vinculada al contenido material de las decisiones del magistrado de la Plaza número 9 y a sus reservas de hacer suyo un discurso de cargo que, por el contrario, ha sido asumido en esta sede", señala en su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en relación con la petición realizada por el juez Pedraz para que el primer instructor de este asunto, Arturo Zamarriego, se aparte de seguir investigando. En el mismo escrito, requiere la práctica de varias pruebas de descargo.
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Fuente: El Periódico
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