Podemos
La Complutense sanciona a Juan Carlos Monedero con un año de suspensión como profesor por acoso a una alumna
La universidad evita pronunciarse sobre el expediente y alega "la normativa vigente en materia de protección de datos"
Javier Martínez Candela
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sancionado con un año de suspensión de funciones al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, tras concluir el expediente disciplinario abierto a raíz de una denuncia que activó el protocolo interno contra el acoso sexual y sexista.
Según han confirmado este martes a EFE fuentes cercanas a la denunciante, la sanción llega después de la tramitación de un expediente abierto por la universidad en enero de 2025, cuando una alumna puso en marcha el protocolo interno de la Complutense.
La resolución, adelantada por 'El País', considera acreditada la comisión de una falta muy grave de acoso y fija una suspensión de funciones de un año. De ese periodo, el documento precisa que Monedero ya ha cumplido seis meses "con carácter de medida preventiva", tiempo que deberá descontarse del cómputo total de la sanción.
La UCM guarda silencio por protección de datos
Fuentes del Rectorado de la Universidad Complutense han evitado confirmar o valorar la sanción. La institución se remite a "la normativa vigente en materia de protección de datos" y asegura que "no facilita ni confirma datos personales relativos a terceros", según ha apuntado a EFE.
El expediente tuvo su origen en una denuncia presentada por una alumna ante la Unidad de Igualdad de la UCM, que abrió en enero de 2025 una investigación mediante un procedimiento de información reservada. Con carácter "confidencial", ese expediente fue remitido posteriormente desde la Unidad de Igualdad a la Inspección de Servicios de la Complutense.
En abril de 2025, el caso llegó también a la Fiscalía. Sin embargo, el Ministerio Público archivó el procedimiento penal al no apreciar la existencia de un delito "contra la integridad moral". Pese al archivo, la Fiscalía calificó el supuesto comportamiento del profesor como "improcedente" y "reprochable moralmente". Tras conocerse el archivo penal, el Punto Violeta Somosaguas de la UCM criticó en junio de 2025 la decisión de la Fiscalía y reclamó a la universidad que continuara por la vía administrativa. Ese procedimiento administrativo es el que finalmente ha concluido con la sanción de un año de suspensión de funciones a Monedero.
Fuente: El Periódico de España
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