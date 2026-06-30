Investigación
La Guardia Civil registra el Ayuntamiento malagueño de Frigiliana en una investigación sobre malversación y prevaricación
Agentes de la Comandancia de Málaga se han presentado a primera hora de la mañana en las dependencias municipales para obtener información sobre algunas contrataciones públicas
La Guardia Civil se ha presentado a primera de la mañana de este martes en dependencias del Ayuntamiento de Frigiliana, en Málaga, en unas actuaciones que giran en torno a los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, según han confirmado a este periódico fuentes del instituto armado. Otras fuentes apuntan que los agentes de la Comandancia de Málaga han acudido al Consistorio y a otras dependencias municipales requiriendo información que podrían estar vinculadas con determinadas contrataciones públicas.
Aunque de momento no han trascendido qué personas están investigadas o si han sido detenidas, las fuentes consultadas aseguran que el foco de los investigadores está puesto en la actual corporación municipal. De momento, la causa está declarada secreta.
El Ayuntamiento de Frigiliana está gobernado actualmente por el PSOE, que suma siete concejales por los tres que corresponden al PP y uno a Por mi pueblo. El alcalde es Alejandro Herrero.
Fuente: La Opinión de Málaga
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