Marlaska defiende a la directora de la Guardia Civil y niega que él vaya a dimitir: "Mientras tenga la confianza del presidente, continuaré".

“No tengo ninguna duda sobre la probidad y buen hacer de la directora de la Guardia Civil. No tengo ningún elemento en contra, sino todo lo contrario”, ha asegurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este martes en el Senado.

El titular de Interior comparece este martes en la Cámara Alta ante la comisión dedicada a investigar las supuestas mordidas e influencias de Koldo García, José Luis Ábalos y el resto de implicados en su trama de supuesta corrupción.

Marlaska está siendo sometido a las preguntas de senadoras y senadores sobre la relación que Leire Díez tuvo con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. El ministro ha salido en defensa cerrada de la jefa política del instituto armado, subrayando como prueba que “ella se reunió con la cúpula de la UCO para manifestarles su apoyo decidido” cuando conoció la campaña que contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estaba tramando Leire Díez.

El ministro tuvo conocimiento de esa trama una vez que la directora González le dijo que el director adjunto operativo DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, le dijo que le había llegado un despacho de la Jefatura de Información advirtiendo de la existencia de preparativos para una campaña de descrédito contra la investigación de la UCO. Marlaska ha contado que, en mayor de 2025, informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la información sobre la campaña que traía el DAO de la Guardia Civil, y le contó que iba a reunirse con la cúpula de la UCO para manifestarle su apoyo.

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Ante los senadores, Marlaska ha contado que la primera vez que tuvo algún conocimiento sobre las maniobras de la fontanera socialista fue cuando la directora de la Guardia Civil le contó que se había visto “con una persona del partido socialista”, de la que no le dijo entonces el nombre, “que le manifiesta que estaba interesada en la rehabilitación de un comandante expedientado”, o sea, Rubén Villalba, procesado por su relación con la trama de Hidrocarburos. O puede que González sí le diera el nombre de su interlocutora, ha matizado después el ministro, y no sabía entonces quién era. Aquella cita, según Marlaska, no fue un encuentro sino "una comunicación".

Cuando Mercedes González le contó aquel encuentro en el que Leire Díez le pedía apoyo para el comandante Villalba, "me dijo: 'evidentemente, me levanté'".

De otros encuentros de la directora y Leire Díez no supo Marlaska: “No puedo exigir a los miembros de mi equipo que me cuenten sus encuentros privados”, ha dicho, a preguntas de la senadora de UPN María del Mar Caballero, que le ha pedido al ministro su dimisión. "Mientras tenga la confianza del presidente del Gobierno, continuaré".

Por su parte, el senador de Vox Ángel Gordillo, ha tratado de encerrar al ministro en la disyuntiva de creer a la UCO o a Mercedes González. Marlaska ha eludido el cerco asegurando: "Mi respeto a la UCO es tan absoluto que actúan como policía judicial y no me relaciono con ellos; ninguna relación, salvo dotarles de los medios personales y materiales para que cumplan su función".

Marlaska ha asegurado que habría cesado a la directora de la Guardia Civil si hubiera habido "un encuentro físico" de Mercedes González con Leire Díez a partir de la tercera (o segunda, depende de la versión) reunión entre ambas, en la que saltó la petición de ayudar al comandante Rubén Villalba.