La pareja de Ayuso afirma ante el juez que remitió a Miguel Ángel Rodríguez una foto de dos periodistas que le envió su vecino del quinto

Alberto González Amador ha respaldado durante su declaración como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la versión ofrecida por Miguel Ángel Rodríguez en relación con la presunta difusión de datos personales de dos periodistas de El País que estaban trabajando en torno a su domicilio.

Ha señalado que la foto de los dos informadores que andaban por los alrededores de su vivienda se la envió su "vecino del quinto" piso, y que él vio necesario remitírsela a su vez a Rodríguez porque es su amigo y se encarga de la seguridad de la presidenta, según fuentes presentes en su declaración de este martes ante la jueza Raquel Robles, que no se ha prolongado más de 15 minutos.

Rodríguez, imputado en un presunto delito de revelación de secretos, ya declaró que la imagen de los informadores fue aportada a la pareja de la presidenta por un vecino molesto por la presencia de los periodistas. El delito se habría cometido al difundir posteriormente el jefe de gabinete de Ayuso los nombres y fotografías de los dos periodistas a terceras personas.