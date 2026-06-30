Tribunales
La pareja de Ayuso afirma ante el juez que remitió a Miguel Ángel Rodríguez una foto de dos periodistas que le envió su vecino del quinto
Respalda la versión del jefe de gabinete de Ayuso en la causa en la que se le investiga por revelación de secretos
Alberto González Amador ha respaldado durante su declaración como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la versión ofrecida por Miguel Ángel Rodríguez en relación con la presunta difusión de datos personales de dos periodistas de El País que estaban trabajando en torno a su domicilio.
Ha señalado que la foto de los dos informadores que andaban por los alrededores de su vivienda se la envió su "vecino del quinto" piso, y que él vio necesario remitírsela a su vez a Rodríguez porque es su amigo y se encarga de la seguridad de la presidenta, según fuentes presentes en su declaración de este martes ante la jueza Raquel Robles, que no se ha prolongado más de 15 minutos.
Rodríguez, imputado en un presunto delito de revelación de secretos, ya declaró que la imagen de los informadores fue aportada a la pareja de la presidenta por un vecino molesto por la presencia de los periodistas. El delito se habría cometido al difundir posteriormente el jefe de gabinete de Ayuso los nombres y fotografías de los dos periodistas a terceras personas.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Última hora del trágico accidente en la N-340 en Castelló: Este es el estado de los heridos
- Detenido el joven de 19 años que conducía uno de los vehículos implicados en el accidente mortal frente a la Magdalena
- Conmoción por la pérdida de Julio, el taxista fallecido en la tragedia de la N-340 en Castelló: 'Tenía el corazón más grande del planeta
- Libertad provisional para el joven detenido tras el accidente mortal de la N-340 en Castellón
- Castellón lamenta su peor accidente mortal desde 2014 y acumula 13 víctimas en las carreteras este año
- Más de cien perros conquistan una playa de Castellón en su primera quedada canina
- Un taxista rural de Castellón logra apoyo de Europa para mantener conectado a todo un pueblo: 'Es una tranquilidad
- Luto en Burriana y Castelló por el trágico accidente: 'Era muy trabajador y muy querido por todos